桃園市長鄭文燦母喪告假一週　蔡英文低調捻香悼念

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回上周六（30）日晚間在家中辭世，鄭文燦向市府告假一週，蔡英文總統1日前往捻香悼念，鄭文燦說，公祭儀式預計7月4日在八德區舉行，詳細地點和細節仍待家屬討論，蔡總統全程未公開發言，此外，行政院長蘇貞昌稍早也趕往靈堂悼念致哀，副總統賴清德預計下午4時30分也會趕抵靈堂捻香悼念。

▲桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回30日晚間在家中辭世，蔡英文總統1日下午低調前往靈堂捻香悼念。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦與母親鄭邱碧回等家人曾於今年1月總統大選投票日前往八德區大安國小投票，事後家人在校園合影。（圖／桃園市新聞處提供）

據指出，鄭文燦母親鄭邱碧回共育有7名子女，鄭文燦排行第五，今年1月11日總統大選時，鄭文燦與妻子林俞汝等家人陪同媽媽鄭邱碧回共赴八德區大安國小投票，當時鄭母一家人還曾公開接受媒體拍照受訪，但今年3月間，鄭母身體不適，曾赴林口長庚醫院開刀治療，忙於防疫工作的鄭文燦在行程滿檔之餘也經常撥空前往醫院探視媽媽。

▲桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回30日晚間在家中辭世，蔡英文總統1日下午前往靈堂捻香悼念。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭邱碧回在30日深夜不幸辭世，享壽85歲，事母至孝的鄭文燦決定告假一週，並臨時取消當日所有行程，市府新聞處1日公布，靈堂設於蘆竹區龍巖會館4樓，地址位於桃園市蘆竹區南山路一段177號，自2日起上午8時至下午5時開放各界追思，告別式時間則訂於7月4日回到鄭文燦市長位於八德區舉行，相關時間地點等細節再另行通知。

▲桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回30日晚間在家中辭世，行政院長蘇貞昌前往悼念致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文總統1日下午2點24分許前往龍巖桃園南崁會館捻香悼念，停留約11分鐘，據新聞處轉述，蔡總統捻香後有短暫與家屬聊天，並請鄭文燦市長節哀，全程並未受訪，隨即搭車離去；行政院長蘇貞昌則在下午2時許先抵達捻香，停留約7分鐘離去，他與蔡總統並未碰面；副總統賴清德則在下午4時30分趕往靈堂致哀，全程均為受訪語發言。

▲桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回30日晚間在家中辭世，副總統賴清德前往悼念致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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