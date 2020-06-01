總統警衛室主任陳敏華晉升少將遭議　知情人士：鬥爭自己弟兄才可悲

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文在去年7月出訪返國時，國安特勤人員爆發私菸案，有媒體報導指稱，當時被懲處記大過的總統府侍衛室永和警衛室主任陳敏華將於7月晉升少將。對此，知情人士1日指出，這是很容易爬梳到源頭的特定放話，鬥爭自己的弟兄，才是可悲可鄙，陳敏華本來就有資格晉升。

回顧私菸案爆發當時，時任侍衛長張捷中將記1大過2小過，副侍衛長柳惠千少將記1大過1小過，而2位警衛室主任林國欽少將、陳逸夫少將各1大過，並調陸軍司令部委員待退。此外，內衛、警情、侍從等3位上校組長，熊揚國、楊文津及陳敏華各記1大過。

其中，因為林國欽、陳逸夫調任陸軍委員之後，已經無望回任，兩人都確定於監察院今年7月調查終結後宣告退伍，因此，當時佔永和警衛室主任、少將缺的陳敏華，可在7月份正式掛階少將。

不過，有媒體報導指出，陳敏華當初被記大過，卻在不到一年內晉升少將，掀起內部的議論，討論在軍方體制與慣例下，鮮少有記大過可升少將的例子。

倘若目前陳敏華不續任警衛室主任，攤開可晉任名單，目前內衛組長熊揚國上校、侍從組長林鶴欽上校都是人選之一，但因熊揚國在私菸案中也被記大過，因此可能性稍低。

對此，知情人士指出，這是很容易爬梳到源頭的特定放話。該人士強調，依照國軍晉任的作業規定，陳敏華從學經歷到考績，本來就符合晉任的規定。

知情人士認為，私菸案部分，制度上陳敏華是因擔任幹部督責不周受到懲戒，自己也沒有購買，後來也因為執行109年維安任務有功獲獎，在功過相抵，本來就有資格晉升。

知情人士說，軍內都知道菸案頭尾就是一個無限上綱的政治案件，因為選舉藍綠競爭，竟然以一個因循的陋習，把一群優秀的軍人用比叛國罪還重的嚴厲標準在辦，現在還有人要用這個來鬥爭自己的弟兄，實在可悲可鄙。

據了解，陳敏華國防管理學院戰略班104年班，嘉義大學管理學碩士，80年任官後至今已近30年，考績、停年都符合晉升標準，109年3月因規劃、執行「維安七號任務」圓滿有功，獲頒國防部獎狀。

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