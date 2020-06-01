4000噸級海巡艦內建負壓隔離病房　蔡英文2日主持下水典禮

▲海巡署新造4000噸級巡防艦，首開建置負壓病房先例。（圖／翻攝自海巡署官網）



記者陶本和／台北報導

海巡署委託台船公司製造的首艘4000噸級海巡艦，總統蔡英文2日將親赴台船碼頭，主持命名暨擲瓶下水典禮。在內裝上，為訴求「人道救援」，搭載負壓隔離病房、手術室、溫度回復室，甲板也設有直升機降落停機坪，以供人道救援任務的執行。

蔡英文政府推動國艦國造政策，近來又跨出一大步，4000噸級巡防艦是噸位最大的海巡艦。依照目前規劃，要建造4艘，共編列104.37億元；而第一艘4000噸級海巡艦下水後，將開始執行各項裝備的測試，預計年底正式服役。

根據配備的規劃上，除了有鎮海火箭彈、20機槍、20砲塔外，也因應蔡政府的重要的「人道救援」訴求，因此搭載負壓隔離病房、手術室、溫度回復室，甲板也設有直升機降落停機坪，以供人道救援任務的執行。

至於這次建置的「鎮海火箭彈」，其系統是由中科院研發，可搭載42枚2.75吋火箭彈，這可取代過去海巡巡防艦主砲40砲。

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