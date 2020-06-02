加減省！漢堡王推超狂優惠券激省50%　麥當勞憑5字「2飲品買1送1」

▲漢堡王推出6月優惠券。（圖／翻攝漢堡王粉專）

記者蕭筠／台北報導

加減省！隨著後疫情時代來臨，各大餐飲、旅遊也先後提出振興方案，盼增加買氣。繼麥當勞推出總價值達5300元的聯合現金抵用券後，速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」今（2）日也打出最高激省50%的優惠券，現省1442元，即日起正式開跑。

▲漢堡王推6月激省優惠券。（圖／業者提供）

▲早餐時段也有加購價活動。（圖／業者提供）



漢堡王即日起至6月30日推出最高優惠達50%「超值省錢神器」優惠券，只要擁有這一張就可以激省1442元，內有超人氣安格斯厚切牛肉堡雙套餐現省141元、打出6折優惠，以及華堡雙套餐狂省119元，人氣BK雞塊加大薯也有64折等多項優惠，划算到不行。另外6月份還有早餐時段加購4塊雞塊只要25元，小份薯球20元就能吃到，一定要把握機會。

▲麥當勞現金抵用券明起開放使用。（圖／記者屠惠剛攝）



而麥當勞現金抵用券內含4張10元、8張20元也將在明（3）日至至30日止開放使用，使用方式為早餐時段現金消費滿100元，即可使用1張10元抵用券，一般時段現金消費滿200元則可使用1張20元、滿400元可使用2張，以此類推。今更宣布好康加碼再優惠，活動期間凡於「麥當勞歡樂送」訂餐輸入指定優惠碼「HONEY」，即可享蜂蜜紅茶（冰）或蜂蜜黑咖啡（冰）「買1送1」優惠。

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