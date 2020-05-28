　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麥當勞「兒童餐版本」隱藏吃法！3種清爽混搭　網讚雞塊+沙拉：罪惡感減少

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼麥當勞之戰。（圖／記者謝盛帆攝）

▲原PO用麥當勞兒童餐做出好幾種隱藏吃法。（示意圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

在台灣只要有人提起吃速食店，多數民眾腦海中第一個跑出來的就是麥當勞，更有人邊吃邊嘗試各種新搭配，解鎖隱藏吃法。有網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「大家會自己改造麥當勞餐點嗎？」分享自己用兒童餐創作了幾個隱藏版菜單，還笑說他覺得兒童餐餐點選擇蠻多的，通通都可以變成搭配素材。

這位網友文中表示，常常在PTT看到麥當勞餐點創意搭法，像是「薯條去鹽沾玉米湯或冰淇淋，就可以分成兩派忠實粉絲」。接著說最近天氣變熱，他沒什麼胃口，加上自己是小鳥胃、吃不多，所以都點兒童餐，也因此創作了幾個隱藏版菜單增加飲食樂趣。

請繼續往下閱讀...

首先是「千島沙拉兒童版」，原PO點了4塊雞塊配沙拉和蘋果汁，吃沙拉之前淋上千島醬，上面再放4塊雞塊就完成了，「媽媽也可以這樣搭，逼小孩吃菜。」接著是「薯條佐漢堡」，原PO點了漢堡配小薯和牛奶，並把小薯塞進漢堡夾層裡，「這樣搭有點太罪惡，但我吃的真的是小份量兒童餐XD！」

▲重傳ＬＯＧＯ。麥當勞,麥當勞薯條,薯條,大薯條。（圖／記者黃君瀚攝）

▲薯條塞進漢堡是很常見的吃法。（示意圖／記者黃君瀚攝）

再來是2種混搭，「玉米粒／四季沙拉加入漢堡或鱈魚堡」，原PO第一份餐點了鱈魚堡配沙拉和牛奶，將沙拉的生菜塞進鱈魚堡夾層，笑說這樣就變成「海洋鮮蔬堡」；另一餐則是點漢堡配玉米杯和柳橙汁，讓漢堡一瞬間升級「牛肉玉米堡」。

最後他也直說，「吃漢堡就是要有菜在裡面，吃起來才舒服。認真覺得兒童餐餐點選擇還滿多的，通通都變成我的搭配素材XD！大家有比較喜歡我的哪種搭法嗎？」原PO的吃法也讓其他人直讚感覺很清爽、比較沒負擔，「有肉有蔬菜還不錯」、「麥克雞塊+沙拉，這樣吃罪惡感少一點」、「這種搭配感覺可以吃一下欸！」

除了兒童餐搭配，本站先前曾報導《2種調味變韓式炸雞！　麥當勞員工公開「7大私藏吃法」　網：原來還能加菜》，一名資深員工表示，她在麥當勞工作期間開發了很多隱藏吃法，除了基本款的薯條沾「番茄醬加砂糖」，還有自己調醬料吃「韓式炸雞」、要奶精球&胡椒做出西式濃湯等等，7種組合讓人都超想嘗試。

ET快訊
潘瑋柏街頭狂嗑魯肉飯...結帳前「吐這句」　網笑：太沒包袱！
港版國安法「只有他1票反對」...神秘人身分曝光！　陸網：拖
滷味6大地雷食材不要買！4原則健康吃…點了這項超級胖
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

56封家書處決前從獄中寄出！白恐受難者高一生：我的信要留下來，寂寞時看看

到新竹慰問醫護人員！　陳時中哽咽讚防疫：台灣能與世界接軌

財訊／蔡蘇體制勢力重劃分　小英關鍵時刻出手力保「核心鐵三角」

想玩台版芭比！老爸一聽氣炸...他嚇抖「還好阿嬤照片鎮壓」　釣出一票慘例

敦南誠品消失難以複製！凌晨2點後最平靜⋯「永遠為人們在夜裡留一盞燈」

期許足球小將踢得更準更遠　張廖萬堅、運彩公會致贈足球、球鞋

麥當勞「兒童餐版本」隱藏吃法！3種清爽混搭　網讚雞塊+沙拉：罪惡感減少

總獎金逾百萬！2020東京威力科創機器人大賽廣發英雄帖

下班課注意！北北基等9縣市大雨特報　南投雲林嘉義防豪雨

便當店湯桶一撈「厚實大昆布」超有料！　6千人吐爆：精華都煮進去了

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

56封家書處決前從獄中寄出！白恐受難者高一生：我的信要留下來，寂寞時看看

到新竹慰問醫護人員！　陳時中哽咽讚防疫：台灣能與世界接軌

財訊／蔡蘇體制勢力重劃分　小英關鍵時刻出手力保「核心鐵三角」

想玩台版芭比！老爸一聽氣炸...他嚇抖「還好阿嬤照片鎮壓」　釣出一票慘例

敦南誠品消失難以複製！凌晨2點後最平靜⋯「永遠為人們在夜裡留一盞燈」

期許足球小將踢得更準更遠　張廖萬堅、運彩公會致贈足球、球鞋

麥當勞「兒童餐版本」隱藏吃法！3種清爽混搭　網讚雞塊+沙拉：罪惡感減少

總獎金逾百萬！2020東京威力科創機器人大賽廣發英雄帖

下班課注意！北北基等9縣市大雨特報　南投雲林嘉義防豪雨

便當店湯桶一撈「厚實大昆布」超有料！　6千人吐爆：精華都煮進去了

正對蓮池潭萬坪土地招標　底價26.6億限定「不得作住宅」

快訊／國民黨談港版國安法「高度憂慮」：挺香港有別於大陸的獨特地位

台中22歲女戀洋男愛昏頭…警察面前傳情　他一聲「I'm police」電話秒被掛

屏東萬巒大橋下2男相約抓魚　1人跌落水！搜尋5小時找到屍體

中職／蘇俊羽當兵沒春訓　先發角色調整中

經營納骨塔公司欠稅等467餘萬元拒還　朱姓董事被拘提火速繳清

國銀香港分行首季獲利罕見衰退25%　金管會分析是這三大原因

海關突告知「少一證件不能出關」　蔡旻佑爆機場驚魂...狂奔嚇出汗

印度照相館推出「人臉照片口罩」！網友一看嚇傻：戴歪怎麼辦

只要8折價！附近「12大嫌惡設施」...還有無聲殺手　你可以接受？

浪貓亂入院子1秒直線爆衝終點　傻眼陸龜轉頭看媽：我看了什麼

生活熱門新聞

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

還原「2隻海戰車4140元」始末遭酸　布袋老闆想哭

網紅搭小黃到墾丁！上萬元天價司機爽翻

台中人很龜毛　網紅哭沒粉絲幫

卡卡兒869字槓上咖啡店：我就是蠢！

快訊／大雷雨再炸3縣市！　網驚：海線雨倒得很兇猛

繳費699給1200！同行壞笑：找5張100

中600萬彩券卻搞丟！老闆驚：損失應是1800萬元

媽手機壞了她裝不在意　偷給驚喜結局超鬧

快訊／「大雷雨」襲9縣市！　民眾嚇醒：天破洞了

J個會長超胸猛　合影消波塊男神

中千萬發票　幸運得主爽到說溜嘴

更多熱門

相關新聞

50K男聯誼被嫌「太懶惰了」網一聽羨慕炸

50K男聯誼被嫌「太懶惰了」網一聽羨慕炸

談到相親聯誼市場，常有一句調侃的話「只有60分卻總想找80分對象」。一名網友日前發文表示，朋友月入5萬元，每次去聯誼時，都會被對方嫌棄太懶惰，至今戰果慘烈讓他抬不起頭；沒想到，眼尖鄉民看完這番敘述，紛紛歪樓羨慕，狂問還有職缺嗎？

「麥當勞現金抵用券」開箱！網秒懂笑了

「麥當勞現金抵用券」開箱！網秒懂笑了

察覺自己「真的老了」的瞬間！這3點吸共鳴

察覺自己「真的老了」的瞬間！這3點吸共鳴

第二件0元！小7再推振興優惠券

第二件0元！小7再推振興優惠券

YouTuber不營利只娛樂觀眾？網淚憶已故清流

YouTuber不營利只娛樂觀眾？網淚憶已故清流

關鍵字：

麥當勞兒童餐漢堡雞塊沙拉隱藏版菜單PTT

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

「港版國安法」正式表決通過！

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

即／美國務卿宣布　香港不再自治

快訊／丫頭登記結婚了！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話記錄曝光

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面