麥當勞「兒童餐版本」隱藏吃法！3種清爽混搭　網讚雞塊+沙拉：罪惡感減少

▲原PO用麥當勞兒童餐做出好幾種隱藏吃法。（示意圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

在台灣只要有人提起吃速食店，多數民眾腦海中第一個跑出來的就是麥當勞，更有人邊吃邊嘗試各種新搭配，解鎖隱藏吃法。有網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「大家會自己改造麥當勞餐點嗎？」分享自己用兒童餐創作了幾個隱藏版菜單，還笑說他覺得兒童餐餐點選擇蠻多的，通通都可以變成搭配素材。

這位網友文中表示，常常在PTT看到麥當勞餐點創意搭法，像是「薯條去鹽沾玉米湯或冰淇淋，就可以分成兩派忠實粉絲」。接著說最近天氣變熱，他沒什麼胃口，加上自己是小鳥胃、吃不多，所以都點兒童餐，也因此創作了幾個隱藏版菜單增加飲食樂趣。

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首先是「千島沙拉兒童版」，原PO點了4塊雞塊配沙拉和蘋果汁，吃沙拉之前淋上千島醬，上面再放4塊雞塊就完成了，「媽媽也可以這樣搭，逼小孩吃菜。」接著是「薯條佐漢堡」，原PO點了漢堡配小薯和牛奶，並把小薯塞進漢堡夾層裡，「這樣搭有點太罪惡，但我吃的真的是小份量兒童餐XD！」

▲薯條塞進漢堡是很常見的吃法。（示意圖／記者黃君瀚攝）

再來是2種混搭，「玉米粒／四季沙拉加入漢堡或鱈魚堡」，原PO第一份餐點了鱈魚堡配沙拉和牛奶，將沙拉的生菜塞進鱈魚堡夾層，笑說這樣就變成「海洋鮮蔬堡」；另一餐則是點漢堡配玉米杯和柳橙汁，讓漢堡一瞬間升級「牛肉玉米堡」。

最後他也直說，「吃漢堡就是要有菜在裡面，吃起來才舒服。認真覺得兒童餐餐點選擇還滿多的，通通都變成我的搭配素材XD！大家有比較喜歡我的哪種搭法嗎？」原PO的吃法也讓其他人直讚感覺很清爽、比較沒負擔，「有肉有蔬菜還不錯」、「麥克雞塊+沙拉，這樣吃罪惡感少一點」、「這種搭配感覺可以吃一下欸！」

除了兒童餐搭配，本站先前曾報導《2種調味變韓式炸雞！ 麥當勞員工公開「7大私藏吃法」 網：原來還能加菜》，一名資深員工表示，她在麥當勞工作期間開發了很多隱藏吃法，除了基本款的薯條沾「番茄醬加砂糖」，還有自己調醬料吃「韓式炸雞」、要奶精球&胡椒做出西式濃湯等等，7種組合讓人都超想嘗試。