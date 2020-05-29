今天限定？麥當勞APP必中「雞塊買1送1」　網實測12帳號爽歪：清庫存嗎

▲網實測APP真的「雞塊買1送1」！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少速食控都會下載麥當勞APP賺好康！一名網友驚呼，今（29）日12個帳號都抽到4塊雞買一送一，懷疑是否清庫存。對此官方回應，系統不定期推出優惠驚喜，要給顧客加菜。事實上，過去有省錢達人分享吃撐肚方法，「1+1點漢堡+飲料，再用甜心卡買雞塊送小薯，加起來不用100元！」

一名網友在PTT速食板分享好康，原來他日前一口氣辦了12個麥當勞帳號，今（29）日收到天氣報時，並開啟APP試手氣，結果全部都抽到「4塊雞買一送一」，讓他嘖嘖稱奇直呼「是不是麥當勞報報壞掉了？」

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原PO也好奇是否跟振興券有關，好奇詢問「抽到的請+1！」文章曝光後，底下網友紛紛實測簽到，「+1，雞塊庫存太多嗎」、「昨天幾乎都歡樂貼，結果今天全部都雞塊」、「APP沒壞，就是雞塊日，之前也有過，不用大驚小怪」、「就雞塊日，以前還有過kitty拖鞋日」、「5個帳號都雞塊」、「這跟壞掉無關吧，大概是要清庫存」、「雞塊真的滯銷吧+1」。

▲記者實測也中4雞塊買一送一！（圖／記者劉維榛攝）



至於是否滯銷一說？《ETtoday新聞雲》向麥當勞求證，官方回應「麥當勞報報APP」自推出以來，廣受顧客肯定，而「麥克雞塊」則是最受顧客喜愛的麥當勞產品之一。為感謝粉絲對「麥當勞報報APP」的支持，系統不定期推出優惠驚喜，回饋顧客愛護並敬請繼續多多使用。至於最近火紅的5300元現金抵用券，麥當勞的使用期限是6月3至16日，使用規則包括，10點半以前，單筆消費滿100元折10元；10點半以後，單筆消費滿200元折20元。

▲網實測爽歪：清庫存嗎？（圖／翻攝PTT）



另外，說到麥當勞CP值點餐法，日前有PTT網友分享，「1+1點漢堡+飲料，再用甜心卡買雞塊送小薯，加起來不用100」、「甜心卡大薯配飲料才55」、「請搭配麥當勞報報（APP）服用」、「1+1的漢堡+玉米濃湯，再加甜心卡大薯+大飲料，這樣才105，很飽」。