漢堡王發送「183cm巨大皇冠」！顧客須自己動手摺出再戴到頭上

▲這巨大皇冠可以讓消費者用餐維持適當社交距離。（翻攝自網路）

圖文／鏡週刊

以華堡打響名號的美國老字號速食業者「漢堡王」近年來善於創造社群行銷話題，令消費者會心一笑，成功擦亮招牌。為了因應新冠肺炎疫情趨緩，各國政府逐步解封，德國漢堡王推出「183cm巨大皇冠」，讓消費者保持安全社交距離。

德國漢堡王日前透過社交網站公布，部分分店正在發送直徑約6英尺（約182.88公分）的「社交距離王冠」（social distance crown），顧客領取後，須自行動手摺好再戴到頭上，以此加強漢堡王的高安全性和衛生標準。這誇張的巨大皇冠乍看之下，宛如放大版的墨西哥大草帽，造型一曝光也成為熱門話題。

漢堡王這項社群行銷點子頗為有趣，為疫情延燒的沉重氛圍帶來令人莞薾一笑的輕鬆感，不過，令人難以忽視的是新冠肺炎在德國造成嚴重疫情，迄今已有超過18萬人感染確診，死亡人數也突破八千多人。德國政府日前才宣布將社交隔離令延長到6月底，且規定公共場所最多只能10人聚集。



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