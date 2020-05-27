麥當勞、屈臣氏、意舍酒店「5300元現金抵用券」怎用？7大Q＆A一次掌握

▲麥當勞、屈臣氏、意舍酒店聯手推現金抵用券。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，行政院預計7月正式發放振興券，不過今（27）日人氣連鎖速食業者「麥當勞」搶先宣布攜手藥妝通路屈臣氏，以及amba意舍酒店推出全台限量250萬本的「5300元現金抵用券」，預計明日起至31日連續4天進行發放，《ETtoday新聞雲》整理出7大Q&A，民眾快來搶先掌握。

▲明天起連續4天進行發放現金抵用券。



Q1：幾號開始發放現金抵用券？

A1：5月28日至31日共4天進行發放。

Q2：哪邊可以領取現金抵用券？

A2：全台麥當勞、屈臣氏、意舍酒店只要消費就送1本現金抵用券，提醒麥當勞部分百貨、商場及特殊餐廳不發放亦不適用，詳細不適用名單可參考麥當勞官網。

Q3：現金抵用券內容有哪些？

A3：200元麥當勞抵用金、100元屈臣氏抵用金、 2000元amba意舍酒店餐飲抵用金以及3000元amba意舍酒店住宿抵用券。

Q4：如何使用現金抵用券？

A4：

●麥當勞：麥當勞可用現金抵用券共12張，內含10元4張、20元8張，總價值200元。於麥當勞早餐時段凡現金消費滿100元，即可使用1張10元抵用券，一般時段現金消費滿200元則可使用1張20元、滿400元可使用2張，以此類推。

●屈臣氏：屈臣氏可用抵用金有100元，只要在門市消費滿500元直接現折100元。提醒專櫃、開架彩妝、尿布、奶粉、抽取式衛生紙、隱形眼鏡、維骨力、若元錠、紐力活、循利寧、淨脈舒、腦速通、亞培、德國百靈油、桂格養氣人蔘90入組、白蘭氏雞精48入組、白蘭氏養蔘飲48入、常春樂活、民視產品、CeraVe、加1元多1件、買1送1、第2件1折、2件5折、換購價、廠商直送商品、預購商品、集點活動贈品加價購、網路指定5折、5.5折、家用電器用品、平版衛生紙、廚房紙巾、面紙、箱購商品、白蘭氏養蔘飲68入組、桂格養氣人蔘盒裝(含無糖)18/19入組，以上活動商品恕不列入滿額計算。

●amba意舍酒店：意舍酒店抵用金含2000元餐飲、3000元住宿。2000元餐飲抵用金適用中山、松山店餐廳，可各使用1000元，不限消費金額直接可現抵，而3000元住宿券有2000元限定松山店使用，最後1000元則可在3店包括中山、松山、西門町通通可折抵，部分特殊日期不適用。

Q5：現金抵用券有限量嗎？

A5：全台只有250萬本。

Q6：1人可領幾本現金抵用券？

A5：每人不限制領取次數，只要消費就可領取。

Q7：現金抵用券期限？

A6：6月3日起開放使用至6月30日止。

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