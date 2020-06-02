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豪砸32億買下頂好、Jasons Market！家樂福445字聲明全文

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▲▼家樂福買下頂好。（圖／業者提供）

▲家樂福宣布買下頂好。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

量販龍頭家樂福今（2）日宣布買下頂好超市，連同姐妹品牌Jasons Market一同併購，稍早業者發出最新聲明，表示已和Dairy Farm集團簽署協議，以9700萬歐元（約32億台幣）收購其在台惠康百貨所有股份，今年12月完成交易後將全數更換頂好超市品牌；Jasons Market則陸續轉為家樂福頂級超市。

國內超市目前由全聯、美廉社及頂好三強鼎立，其中，由港商惠康投資於1987年成立首間頂好超市，在台已有34年歷史、擁199家分店，2003年再推出主打高端市場的Jasons Market一共25家門市，如今家樂福宣布全數收購，除穩坐量販龍頭地位，也將重重影響通路市場。

家樂福完整聲明：

家樂福集團與Dairy Farm集團已經簽署協議，收購Dairy Farm集團在台灣的惠康百貨股份有限公司的全部股份，打造台灣家樂福成為零售市場的全通路領導品牌。

此次交易，包含 224間超市分店（199間頂好Wellcome超市及25間Jasons Market Place），同時也包含了物流中心的資產及土地。整筆交易價值9700萬歐元，台灣的惠康百貨股份有限公司2019年營業額約為3億9千萬歐元。

在營業整併後，顧客及團隊成員將有來自家樂福集團更大的力量及規模支持，也能夠提供給台灣顧客更好的品質、價格、以及服務。受益於此股權收購案，家樂福集團將加速其在台灣發展高速成長的超市展店營運，將成為台灣超市通路市占率第二的通路。

家樂福集團目前在台灣有137家分店，其中包含了69家便利購超市。家樂福集團在台灣2019年營業額共19億6千8百萬歐元，稅前獲利約2億歐元，營業利益8,300萬歐元。

家樂福集團預計將在股權交割完成後12月內全數更換頂好Wellcome品牌；Jasons品牌則會稍後轉為家樂福頂級超市。未來所有超市分店因加入家樂福集團而享有商業策略及採購優勢，家樂福集團也會持續增進營業密度及優化成本結構。

此外，頂好Wellcome將持續發揮其在生鮮農產品方面的專業並持續發產食品線上購物，並成為線上購物取貨點。

此一股權交易案預計於2020年底完成。

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