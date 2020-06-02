宜縣淨灘巡守隊成立　幫助海洋指標生物小燕鷗繁殖下一代

▲▼宜縣淨灘巡守隊2日在蘇澳無尾港海邊淨灘，助小燕鷗繁殖下一代。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

守護海洋、助海洋指標生物小燕鷗繁殖下一代，宜縣成立海洋指標生物小燕鷗守護巡守隊，於2日宜蘭蘇澳無尾港海邊淨灘，為二級保育類小燕鷗營造一個乾淨、友善的棲地。

為落實海洋生態保育，宜縣府積極爭取獲海委會海洋保育署補助，與蘭陽農業發展基金會及長期深耕海洋教育的蘇澳岳明國小與無尾港文教促進會，結合學校師生、社區居民與地方公協會力量，共同成立海洋指標生物小燕鷗守護巡守隊，預計舉辦4場海洋保育淨灘行動，首場小燕鷗巡守淨灘於2日在蘇澳岳明國小宣誓成立，隨後出發至無尾港海邊淨灘。

宜縣府表示，海洋指標生物小燕鷗是在每年5、6月來蘭陽溪出海口、無尾港海邊等地繁殖，淨灘活動也呼應聯合國2030永續發展第14項目標SDGs「Life Below Water保育及永續利用海洋與海洋資源」，以海洋指標生物小燕鷗的棲地守護作為核心，規劃於6/8世界海洋日前週，啟動宜縣無尾港水鳥保護區指標性鳥種小燕鷗棲地淨灘行動，邀請臨海學校師生、家長、地方公協會與社區居民一起參與生態守護行動，宣導人與環境共榮共存觀念，讓守護小燕鷗淨灘行動成為參與守護海洋的最佳起點。

岳明國小校長黃建榮表示，未來將持續爭取中央與宜縣府的支持，與無尾港文教促進會合作推動宜蘭沿海學校與社會大眾成立小燕鷗聯邦，以學校為單位，認領鄰近海邊淨灘並以淨灘次數作為認證依據，通過認證後將正式成為小燕鷗巡守隊的一員。

同時，岳明國小與無尾港文教促進會將聯合發行海洋貨幣，讓參與學校在每次淨灘後可獲得海洋貨幣，以海洋貨幣來兌換生態有機米或無尾港水域活動體驗優惠，以互惠回饋參加學校，期望帶動台灣海洋教育與守護小燕鷗生態行動，落實海洋生物多樣性維護與保育。

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