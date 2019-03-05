宜縣會考積分級距　2020學年改採5級制

▲宜縣2020學年度國中教育會考積分級距，宜蘭縣政府不推7級制，確定改採5級制。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

有關國中教育會考積分級距，宜蘭教育處2018年原決議2020學年要改3級制為7級制，提升考試鑑別度，但教育部認為宜蘭太早提案，未予核定；2019年縣府重新提案決議，2020學年不推7級制，改推5級制；教育處表示，5級制變動較小，更有利於宣導，預計7月教審會審議通過後就可上路。

宜蘭教育處表示，宜縣免試入學超額比序積分，原版本共有5個項目，分別為畢業資格、均衡學習、多元學習表現、適性發展及教育會考表現，總積分為46分。

其中，畢業資格占3分，教育會考表現佔15分，現行國文、英文、數學、社會及自然各3分，每科分有A、B、C3級，A可得3分，B得2分，C得1分，等級以會考每科答對題數分類。

但由於多數校長反映，每科積分級距分類模糊，不夠細膩，以過去會考國文科為例，答對40題與答對20題的學生都屬於B級，均得2分，級距過寬，單科得到B的考生數達80％，公平性與能力鑑別度都不足。

2018年10月教審會，縣府決議將2020學年度免試入學超額比序積分總分提高為51分，畢業資格部分，取得畢業證書學生可得6分，取得修業證書學生可得3分；至於會考分數，縣府將原先的3級制改為7級制，每科A++可得3.4分、A+得3.2分、A得3分、B++得2.6分、B+得2.3分、B得2分及C得1分。

問題是教育部認為2020學年度變革於2019年再提出就行，當時未予核定，為此，縣府重新提案，除將超額比序積分總分維持46分，會考分數不推7級制，改推5級制，每科A++、A+、A均得3分、B++得2.6分、B+得2.3分、B得2分及C得1分。

教育處強調，改採5級制，是因與原本3級制總分一樣都是46分，會考積分級距的變動也較小，有利於向學生及學生家長宣導，加上不把A細分，可避免學生過度學習造成壓力，細分B又可提升鑑別度及學生學習動機，可以說是一舉兩得。