「把錢留在台北！」黃珊珊談三倍券：商圈、夜市都會提加碼方案

記者楊亞璇／台北報導

振興三倍券將在7月15日上路，台北市副市長黃珊珊2日受訪表示，已要求觀傳局做國旅預備，產發局針對商圈、夜市、市場部分提出加碼，希望下週公告整體配套方法。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

黃珊珊說，中午有開會討論，已要求觀傳局做國旅預備，產發局針對商圈、夜市、市場部分提出加碼，讓台北市民的券留在北市，也希望外縣市民眾到台北來，希望在7/15前，可能下週跟市長報告後，就會跟大家公告所有的整體的配套方法。

黃珊珊強調，台北市的話自己應該會在做些加碼，希望把錢留在台北市，如果是消費，不只針對悠遊付，如果在北市消費，在商圈、夜市會提出自己的振興方案，抽獎之類。

黃珊珊指出，柯文哲要求就是簡政、輕稅，越簡單越好，會想出一個可以實際執行，民眾也不用這麼麻煩的，因為振興券大家還是覺得有點麻煩，現金最簡單，應該會想一個更簡單的方式，想好就會跟大家報吿。

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