怒批黑箱作業、剝奪人權　樂生自救會提告要求「隔離陸橋」立即停工





▲樂生自救會正式提告，呼籲陸橋應立即停工。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國際愛地芽協會台灣分會、台灣蠻野心足生態協會、台灣人權促進會和都市改革組織等團體今（2日）前往行政院門口，宣布將正式提出公民訴訟和聲請假處分，呼籲行政院長蘇貞昌對於目前樂生園區中的懸空陸橋入口景觀工程未作環評、黑箱作業，應立即停工。

樂生保留自救會與青年樂生聯盟指出，因16年前開始的樂生保留運動和各界支持，才讓樂生院免於全拆並留下今日得以重建的契機。而今，行政院好不容易依樂生保留運動推成的立法，核定10.7億預算，交由衛福部統籌《樂生園區整體發展計畫》，然而，整個規劃討論過程卻未與院民和樂生保留運動方實質溝通，甚至在多次協商後，衛福部樂生院方仍依舊強行要施作院民、民間所反對的「懸空陸橋方案」，讓樂生舊大門出現高達3層樓、量體龐大的建物，和須630度盤旋而上的坡道，既非回復入口過去意象、又不方便院民使用，有悖人權、文化價值及世界遺產「原真性」標準的保存趨勢。

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▲▼陳抗團體呼籲，樂生院方應提供資料與管道，讓院民充分了解方案並實質參與討論，如此才是讓樂生重建合於人權的唯一方法。（圖／記者湯興漢攝）

樂生保留自救會呼籲蘇貞昌扛起責任，做下正確決定，立即停工、通盤檢討，千萬別讓樂生重建在主管機關環評未作、破壞文資、侵害人權的爭議中，原本為歷史的佳話，反成為歷史的笑話。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，支持樂生保留的團體和院民代表於今年3月31日就「樂生園區整體發展計畫」違反環評法第22條，依同法第23條提出書面告知，如經已滿60天，環保署仍無作為，故將於今日向台北高等行政法院提出公民訴訟，請求環保署命衛福部及樂生療養院停止實施開發行為，並就違法開發行為處罰鍰；同時聲請假處分，請求停止實施開發行為。

▲樂生自救會正式提告，呼籲陸橋應立即停工。（圖／記者湯興漢攝）

蔡雅瀅表示擔憂，在未經環評程序釐清相關安全問題的狀況下，貿然繼續開發，恐將使聲請人等院民、院區內的歷史建築及文化景觀，甚至捷運新莊機廠和迴龍站，遭受地質災變侵害之重大風險。

台灣貧困者扶助協會執行長郭吉仁律師也指出，許多院民已一再表示反對採「電梯」及「迴轉630度的坡道」之入口意象規畫，期盼回復遭捷運機廠工程破壞前原有景觀。若繼續無視院民的需求與意願，執意在未經環評的狀態下，繼續開發；不僅無法達到「慰撫」與「補償」漢生病患之立法目的，也失去政府興建「國家漢生病醫療人權園區」的美意。

最後發言的台權會的居住權專員余宜家也呼籲，樂生院方應提供資料與管道，讓院民充分了解方案並實質參與討論，如此才是讓樂生重建合於人權的唯一方法。

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