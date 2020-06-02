禁中國軍方背景學生入境　美國務卿：確保國安與經濟安全

▲川普宣布4項反制中國的措施。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電

美國總統川普宣布禁止有中國解放軍背景的中國留學生、研究人員入境。美國國務卿蓬佩奧1日表示，新措施可望建立更透明、互信學術環境，美方將持續竭盡所能確保國土安全。

美國總統川普29日大動作召開記者會，宣布4大反制中國措施，其中一項為暫停具中國軍方背景，想進入美國求學或從事研究的中國人士入境，以避免中國不斷竊取美國機密技術與智慧財產權，來強化解放軍現代化能力。

川普在當天發布的總統公告中表示，中共當局利用部分中國學生獲取美國智慧財產權，主要利用對象為研究生及博士後研究員。因此，在研究所以上等級學術機構就讀或進行研究，並與中國解放軍有關聯的中國人士，有較高風險被中共利用或拉攏，也可能對美國利益造成損害。

▲蓬佩奧解釋新措施是要保護美國國安。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1日發聲明指出，美方上週宣布的新措施，是回應中國政府透過部分在鎖定領域的中國研究生及研究人員，自美國機構移轉及竊取敏感技術、智慧財產權，不當利用美國開放、相互合作的學術研究環境。

蓬佩奧強調，美方關切的是中國共產黨及特定人士的「惡意行徑」，而非全體中國民眾；被中國當局鎖定、拉攏及利用的中國留學生與研究人員，只占透過F與J簽證入境美國的中國人員一小部分。

蓬佩奧表示，新簽證措施預計能協助建立一個更開放透明環境，有助美中學者對彼此有更多信任；而美方將持續竭盡所能，捍衛美國科技與機構，並確保美國國安與經濟安全不受外國勢力干預。

紐約時報（The New York Times）指出，目前約有36萬名中國籍學生在美就讀，川普新簽證措施預估會影響其中至少3000名學生。路透社則預估，影響人數約落在3000人至5000人。（編輯：陳正健）