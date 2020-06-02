全美26州動員「1.7萬國民兵」平亂　華盛頓DC「斷網假消息」瘋傳

▲國民兵進駐洛杉磯，31日總共26個州出動國民兵平亂。（圖／達志影像／美聯社）
記者林彥臣／綜合報導
美國黑人男子佛洛伊德（George Floyd）之死，抗爭示威潮幾乎遍及全美，截至當地時間31日，包含華盛頓特區在內，已有26個州出動國民兵，總共動員1.7萬兵力響應各地政府的平亂行動，這個兵力大致與伊拉克、敘利亞、阿富汗在當地駐紮的美軍兵力大致相同，國民兵任務除了對趁機破壞、搶劫滋事分子進行逮捕之外，也維護合法的和平示威者上街頭抗爭的權利。
▲華盛頓DC斷網，在推特上瘋傳，被澄清是假消息。（圖／翻攝自BLACKLIVESMATTER推特）
就在美國街頭陷入混亂之際，網路世界也不平靜，在推特上就瘋傳#dcblackout（華盛頓特區斷電）的tag，指出華盛頓街頭的空拍照遍地烽火，而且當地已經停電、斷網，完全不知道當地發生了什麼事，但是隨即被#dcblackout fake的tag澄清，包括挺黑人帳號也協助轉發澄清，在華盛頓當地的中國留學生，也透過《澎湃新聞》表示在當地沒有斷網的現象。
▲美國總統川普擬將「反法西斯主義運動」（Antifa）列為恐怖組織。（圖／路透）
由於各地施威行動暴力情勢不斷升級，白宮官員及執法部門消息人士透露，美國總統川普因此短暫被帶往地下碉堡避難，不過僅待將近1小時，不過川普還是在推特上痛批極左派煽動暴力，他會將激進的「反法西斯主義運動」（Antifa）列為恐怖組織。
除了川普之外，明尼蘇達州州長沃茨（Tim Walz）也暗示，這一連串暴力事件的幕後黑手來自外國勢力、白人至上主義者與販毒集團，但同樣沒有透露其他細節。
民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）則在這波全美暴動中受益，民調穩定領先川普10%，他現身家鄉德拉瓦州的示威現場，戴上口罩蹲在街上，傾聽示威民眾的訴求。
▲拜登蹲在地上，與示威群眾對話。（圖／翻攝自Joe Biden 推特）
拜登在推特上發文表示，「我們的國家政處在傷痛之中，但我們不允許這個傷痛，將我們打敗，如果我是總統，我將會促進這場對話，而且更重要的是，我會親自傾聽，就像我之前在威明頓一樣」。
拜登在另一則推文則強調，「我們的國家政處在傷痛之中，但我們不允許這個傷痛，將我們打敗，我們的國家正處在憤怒之中，但不能讓憤怒消滅我們，請注意安全，請互相照顧」。
已出動國民兵平亂州
亞利桑那州
阿肯色州
加州
佛羅里達州
伊利諾伊州
密西根州
內布拉斯加
內華達州
奧克拉荷馬州
奧勒岡州
維吉尼亞州
科羅拉多州
喬治亞州
印第安那州
肯塔基州
明尼蘇達州
北卡羅來納州
俄亥俄州
賓夕法尼亞州
南卡羅來納州
南達科他州
田納西州
德州
猶他州
華盛頓州
威斯康星州
哥倫比亞特區