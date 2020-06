「Taiwan Can Help」　台灣正妹延續口罩政策幫助菲律賓

▲台灣正妹Rudy擔任外國製片的藝術總監,將菲律賓偏鄉孩童的就學議題推向世界讓更多人看見。(圖/記者游宗樺翻攝)

記者游宗樺/台北報導

新冠肺炎肆虐全球的當下,具防疫成功經驗的台灣捐贈醫療器材給予其他國家,提出「Taiwan can Help」的口號,來自台灣的Rudy也抱著這樣的理念,擔任慈善影片的藝術總監,透過VR技術呈現小島上的孩童上學時所遇到的困境,在交通困難下,學童必須泅水上學,不但包包、制服濕透,同時還暗藏危險,Rudy與她的團隊希望透過影片,協助孩童獲得關注與更安全的上學方式。

Rudy表示,動畫「Lutaw(中譯:飄)」的製作是為了幫助菲律賓偏鄉的孩童獲得更安全的上學之路,由於當地基礎建設的不足,不少學童必須長途跋涉甚至必需要渡水才能上學,出於「Taiwan can help」口號的概念,Rudy形容自己如同台灣口罩般,想透過自己的才能為世界付出心力,在國際上幫助更多人,因此加入這個美國團隊擔任藝術總監。

▲Rudy認為,身為台灣人的他可以幫助世界,其他的台灣人一定也可以辦到。(圖/記者游宗樺翻攝)

在動畫中,主角Geramy跟他的朋友生活在一群被藍色大海圍繞的菲律賓群島中,這群孩子必須每天游泳上學,為此有當地的基金會特地打造約4600艘黃色小艇,讓7107個小島上的小孩能有更安全的上學方式,透過影片的製作,讓大眾知道在地球的角落總有一群人默默的為了生活在奮鬥努力著。

Yellow Boat of Hope Foundation(黃艇慈善基金會)董事長Jay Jaboneta表示,自己曾在菲律賓見到孩子們每天游泳去上學,為了怕書包弄濕還用塑膠袋緊緊包著,書包和制服卻仍可能濕透,在這樣的環境下,甚至有些孩童因為住在更偏遠的島上,被迫留在家中幫忙家務,而失去就學的機會。為此,從學校通勤用的小黃巴士獲得靈感,成立這個基金會,幫助島上學童興建學校、教室,還幫忙打造托兒所等設施,為的就是確保沒有漏掉任何一個孩童的需求,讓他們保持繼續上學的動力。

Rudy提到,受新冠肺炎疫情的影響,今年的翠貝卡電影節上首映的計劃生變,因此改在網路平台呈現團隊成果,將VR技術應用於動畫短片中,由創意實驗室(Oculus VR for Good)和菲律賓的黃艇慈善基金會合作,在來自紐約的Samantha Quick導演下,團隊成員在家完成影片的後期製作。

▲動畫中呈現菲律賓學童所在的小島四面環海,就學不易。(圖/記者游宗樺翻攝)

Rudy坦言,在線上宣傳前十分緊張,擔心疫情之下各種決策不斷會出現變動,但很慶幸團隊中的大家都在家工作,雖然緊張但相比很多從業人員因疫情失去工作機會,他們可以說是十分幸運。相較於美國嚴峻的疫情,台灣的防疫腳步顯然十分穩定,團隊中很多人都有問到台灣的疫情狀況,許多外國人訝異於台灣離大陸雖然很近,但是確診案例卻十分少。

Rudy說,自己就像是現在台灣的口罩政策一樣,正在國際上幫助更多的人,「Taiwan can help, so as every Taiwanese in the world。」台灣可以幫助世界,在世界各處的台灣人亦然, 只要世界各地的台灣人在不同地方用自己的才能盡一些心力、互相學習,世界會邁向更好的一步。