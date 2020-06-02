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「Taiwan Can Help」　台灣正妹延續口罩政策幫助菲律賓

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▲▼台灣正妹Rudy帶領外國團隊，成功將「Taiwan can help」的理念帶出國外。（圖／記者游宗樺攝）

▲台灣正妹Rudy擔任外國製片的藝術總監，將菲律賓偏鄉孩童的就學議題推向世界讓更多人看見。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

新冠肺炎肆虐全球的當下，具防疫成功經驗的台灣捐贈醫療器材給予其他國家，提出「Taiwan can Help」的口號，來自台灣的Rudy也抱著這樣的理念，擔任慈善影片的藝術總監，透過VR技術呈現小島上的孩童上學時所遇到的困境，在交通困難下，學童必須泅水上學，不但包包、制服濕透，同時還暗藏危險，Rudy與她的團隊希望透過影片，協助孩童獲得關注與更安全的上學方式。

Rudy表示，動畫「Lutaw（中譯:飄）」的製作是為了幫助菲律賓偏鄉的孩童獲得更安全的上學之路，由於當地基礎建設的不足，不少學童必須長途跋涉甚至必需要渡水才能上學，出於「Taiwan can help」口號的概念，Rudy形容自己如同台灣口罩般，想透過自己的才能為世界付出心力，在國際上幫助更多人，因此加入這個美國團隊擔任藝術總監。

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▲▼台灣正妹Rudy帶領外國團隊，成功將「Taiwan can help」的理念帶出國外。（圖／記者游宗樺攝）

▲Rudy認為，身為台灣人的他可以幫助世界，其他的台灣人一定也可以辦到。（圖／記者游宗樺翻攝）

在動畫中，主角Geramy跟他的朋友生活在一群被藍色大海圍繞的菲律賓群島中，這群孩子必須每天游泳上學，為此有當地的基金會特地打造約4600艘黃色小艇，讓7107個小島上的小孩能有更安全的上學方式，透過影片的製作，讓大眾知道在地球的角落總有一群人默默的為了生活在奮鬥努力著。

Yellow Boat of Hope Foundation（黃艇慈善基金會）董事長Jay Jaboneta表示，自己曾在菲律賓見到孩子們每天游泳去上學，為了怕書包弄濕還用塑膠袋緊緊包著，書包和制服卻仍可能濕透，在這樣的環境下，甚至有些孩童因為住在更偏遠的島上，被迫留在家中幫忙家務，而失去就學的機會。為此，從學校通勤用的小黃巴士獲得靈感，成立這個基金會，幫助島上學童興建學校、教室，還幫忙打造托兒所等設施，為的就是確保沒有漏掉任何一個孩童的需求，讓他們保持繼續上學的動力。

Rudy提到，受新冠肺炎疫情的影響，今年的翠貝卡電影節上首映的計劃生變，因此改在網路平台呈現團隊成果，將VR技術應用於動畫短片中，由創意實驗室（Oculus VR for Good）和菲律賓的黃艇慈善基金會合作，在來自紐約的Samantha Quick導演下，團隊成員在家完成影片的後期製作。

▲▼台灣正妹Rudy帶領外國團隊，成功將「Taiwan can help」的理念帶出國外。（圖／記者游宗樺攝）

▲動畫中呈現菲律賓學童所在的小島四面環海，就學不易。（圖／記者游宗樺翻攝）

Rudy坦言，在線上宣傳前十分緊張，擔心疫情之下各種決策不斷會出現變動，但很慶幸團隊中的大家都在家工作，雖然緊張但相比很多從業人員因疫情失去工作機會，他們可以說是十分幸運。相較於美國嚴峻的疫情，台灣的防疫腳步顯然十分穩定，團隊中很多人都有問到台灣的疫情狀況，許多外國人訝異於台灣離大陸雖然很近，但是確診案例卻十分少。

Rudy說，自己就像是現在台灣的口罩政策一樣，正在國際上幫助更多的人，「Taiwan can help, so as every Taiwanese in the world。」台灣可以幫助世界，在世界各處的台灣人亦然， 只要世界各地的台灣人在不同地方用自己的才能盡一些心力、互相學習，世界會邁向更好的一步。

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