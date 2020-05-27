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杜特蒂堅持「先有疫苗才能上學」　影響全國2500萬學生：沒人畢業也沒差

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▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂表示，沒有疫苗復學免談。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

菲律賓疫情曲線仍在上升當中，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）日前表示，除非疫苗成功研發出來，否則所有學校都不得恢復上課，學生也只能繼續待在家中。

綜合外電報導，杜特蒂周一（25日）發表全國電視講話時表示，如果沒有疫苗，送學生回去學校上課也只是讓災難擴大。他說不會允許學校開學，讓學生在那裡緊挨著彼此，「除非我確定他們很安全，否則開放學校只是空談。」

儘管菲律賓政府對疫情取得相當的控制，全國2500萬個中小學生仍從3月開始必須待在家裡。這些學生原訂8月底回到學校上課，儘管這攸關學生的受教程度是否持續，但杜特蒂認為風險還是太大。

「對我來說，疫苗優先」，杜特蒂表示，「如果已經有疫苗了，那沒問題，如果沒人能夠畢業，那就這樣吧。」若杜特蒂堅持貫徹自己的意志，菲律賓的孩子們可能有很長一段時間無法再回到學校，因目前各國仍在努力研發出疫苗，最快的仍在臨床試驗階段，抗瘧疾藥物奎寧甚至在此階段因潛在的死亡風險，而被WHO暫停試驗。

美國及英國政府日前已經投注大量資金，幫助英國牛津大學及藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）加速疫苗研發，兩國資助及預購金額加總是約新台幣406億元，而疫苗預計最快在9到10月份才會推出首批10億劑，其中英美已經預購走了4.3億劑。

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