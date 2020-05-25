菲律賓駐黎巴嫩大使館：菲傭庇護所內輕生

▲菲律賓駐黎巴嫩大使館表示，這名「家事幫傭」22日抵達庇護所，隔天「據信從她和另外2人同住的房間往下跳」。（示意圖／Pexels，圖中人物並非新聞當事人）

文／中央社貝魯特24日綜合外電報導

菲律賓駐黎巴嫩大使館人員今天表示，一名菲籍女性家事幫傭在菲國使館開設的庇護所內自殺。數天前，人權團體曾抱怨該庇護所居住條件欠佳。

法新社報導，菲律賓駐黎巴嫩大使館在臉書專頁發出聲明表示，這名「家事幫傭」22日抵達庇護所，隔天「據信從她和另外2人同住的房間往下跳」。

使館表示，這名女子今天傷重不治，「事故細節仍待檢調釐清」。

黎巴嫩境內約有25萬名家事幫傭，多來自衣索比亞、菲律賓和斯里蘭卡，許多人的生活條件欠佳，遭到人權團體譴責。

近幾個月來，黎巴嫩拚命對付數十年來最嚴重的經濟危機，加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的封鎖措施，使得這些幫傭的處境每況愈下。

根據路透社報導，疫情相關限制和經濟崩壞，讓許多黎巴嫩雇主直接拋棄幫傭，或者不予支薪，這些幫傭在等候邊境開放、讓她們得以返鄉之際，不得不向本國大使館尋求庇護。

中東地區國家實行一項名為「贊助人」（kafala）的外勞保證人制度，將女傭、保母和看護排除於黎巴嫩勞動法規之外，讓這些人受雇主擺佈，每個月最低薪資僅150美元（約新台幣4540元）。

人權團體上週針對約26名菲籍家事幫傭的生活環境表達關切，她們被安置在過度擁擠的環境裡，當中有些人沒有合法文件。

黎巴嫩國家人權委員會（National Human Rights Commission of Lebanon）成員肯達（Bassam Al Kantar）說，這些女性「已超過40天不見天日」。

菲國使館曾在稍早發出的聲明中表示，種種指控「並沒有精確描述環境條件」，並於5月18日在社群媒體上張貼一段影片，內容是一名收容所住民表示當地有充裕食物和醫療照護。

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