「棉被探頭+撥頭髮」少女控酒後遭性侵...關鍵影片打臉　偷拍的下場比較慘

▲桃園市17歲少女指控曾姓男子去年2月間趁其酒後性侵她，但檢方從友人拍攝影片中查出，過程中少女曾從棉被中探頭與撥弄頭髮畫面，偵結曾男不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市17歲少女去年2月與多名友人相約在大溪區某釣蝦場聚會，過程中有飲酒，一行人隨後轉赴中壢區李姓友人家續攤，少女指控曾姓男子趁其酒醉時闖入房間對其性侵，整個過程被李姓友人偷拍，檢方檢視影片中少女曾從棉被裡探頭還有撥頭髮等畫面，由於少女沒有明顯遭性侵傷勢，桃檢1日偵結予以曾男不起訴處分，但涉嫌偷拍性愛影片李姓男子則依違反「兒童及少年性剝削防制條例」另案偵辦。

檢方調查，據少女指控，去年2月6日下午3時許，少女與李姓、曾姓等6名友人相約在大西區某釣蝦場唱歌、飲酒，其中少女與18歲的曾姓男子並不認識，因兩人有共同好友才共桌，一行人歡聚到晚間9時許轉往李姓友人位於中壢區住處續攤繼續喝酒，但曾男卻趁其酒醉且無力反抗進入2樓房間性侵。

曾男在偵訊時否認犯行，辯稱「你情我願」，2人發生性行為時少女是清醒的，他沒有強暴、脅迫等犯行；同行友人作證，少女離開釣蝦場時可以自己行走，不需人攙扶，在李姓友人家喝酒時，少女還可走過來找他聊天等語。

檢方查出，少女與曾男在2樓房進行性行為過程中，全程被李姓友人以手機偷拍，影片成了關鍵證據，檢方根據影片中少女有意識，還曾從棉被探頭、撥弄頭髮等畫面，隨即再以棉被蓋住身體，與其指稱遭性侵時意識不清、酒醉昏睡等證詞不符，且身上也沒有明顯性侵等傷勢，醫院診斷書中，處女膜有陳舊性裂傷，少女指控僅為單一指控，難認曾男有以不法手段壓制少女進行性侵犯行，桃檢偵結予以曾男不起訴處分。

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