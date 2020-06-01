小情侶公園涼亭忘情「上下流動」　網聚焦：整包衛生紙！龜山分局回應了

▲有網友在臉書《爆料公社》中上傳日前有對小情侶在桃園市龜山區某公園涼亭內「上下流動」，引發網友議論。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區某公園驚傳有年輕小情侶日前白天在某公園涼亭裡「上下流動」，全部過程被網友拍下來上傳臉書《爆料公社》，因影片內容過於限制級，引起上千網友討論，甚至有網友留言「幸福社區果真性福！」龜山警分局指出，經查拍攝地點確在轄區內某公園，該對年輕男女確有猥褻行為，將清查拍攝者確認案發時間並調閱監視器，通知當事人到案說明釐清案情後函送法辦。

根據臉書《爆料公社》內容，一對疑似高中生小情侶，在龜山區某公園涼亭內忘情「上下流動」，2人激情過程全被網友拍攝還上傳臉書，引起上千網友評論，拍攝者標明拍攝地點在桃園市龜山區的「幸福社區」，有網友留言：「幸福社區果真性福」、「自備衛生紙，是養成衛生的好習慣、帶一整包是怎樣、罪惡的不是野外，而是窮到只有一包衛生紙…」，不少網友在焦點還放在涼亭桌上還放了一盒衛生紙，顯示小情侶根本是有備而來。

▲龜山警分局查出拍攝地點確實在龜山區幸福社區某處公園涼亭內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局1日經網路巡察獲悉貼文後表示，根據民眾爆料公園一對男女有猥褻行為，龜山警分局大林派出所清查發現為社區公園涼亭與影片地點相符，目前清查拍攝者確認案發時間，再調閱沿線監視器畫面，通知當事人到案說明以釐清案情，偵訊後將依妨害風化罪嫌函送法辦，拍攝者則有妨害秘密及散布猥褻物品罪嫌，也將一併偵辦。

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