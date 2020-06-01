「最強業配王」陳時中一揹…虱目魚包被買爆　想入手先看清楚價格

記者洪菱鞠／台北報導

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮官陳時中近期受邀到各縣市示範防疫新生活，所到之處吸引大批民眾瘋狂搶拍，除了展現超高人氣，也不負「最強業配王」之名，上個月30日他南下造訪台南，當天揹著身上趴趴走的虱目魚包包，也帶動品牌在設計購物網站上銷售成長7倍。

「防疫五月天」走訪台南，台南市長黃偉哲熱情歡迎之外，還特地精心準備一系列正港台南味穿搭，包括台南紡織廠製作的「黑面琵鷺」襯衫、台南特產虱目魚設計的「虱目魚背包」、「廣富號」及「林百貨」的帆布包，都是極具在地特色元素的文創商品。

▲WEAVISM織本主義WHAT FISH虱目魚包包。（圖／Pinkoi提供）

其中，由台灣在地品牌WEAVISM織本主義全手工製作的虱目魚包包，超擬真外型不僅以巨型體積作為亮點，裡外逼真的鱗片、魚肉設計更讓人誤以為背上一條真的魚，陳時中揹在身上後不僅搶眼，更再度帶起一波搶購潮，讓該品牌在Pinkoi上銷售量瞬間暴增。

不過想入手虱目魚包包的話，可得衡量一下荷包，因為大款式要價3,280元，中款式則售價2,580元，另外也有虱目魚頭斜背包，售價為1,980元。而以「虱目魚」為主題設計的文創商品，還有方罐頭斜背包、圓罐頭斜背包、鑰匙圈，每一款設計都十分有趣。

▲以「虱目魚」為主題設計的還有罐頭造型斜背包及鑰匙圈。（圖／翻攝自Pinkoi）

▲林百貨書包。（圖／Pinkoi提供）

另一款具有濃厚在地味的包款，則是由林百貨與合成帆布合作推出的帆布書包，以顏色作為主要特色，將外牆的日據時代褐色，製成經典款林百貨書包。目前這兩款造型單品除了林百貨官方網站有販售，也可從官網之外的獨家線上通路Pinkoi入手。