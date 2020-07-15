明起開放2歲以下「小小明」回台灣！　陸委會晚間解釋原因

▲針對政府開放2歲以下小小明返台，陸委會晚間解釋。（圖／記者陳政錄攝）



記者邱茀濱／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15）日宣布，明起2歲以下持居留證陸籍子女（小明）可以申請入境返台。大陸委員會晚間對此表示，每項措施可能無法讓所有人都滿意，這次是政策鬆綁的第一步，基於防疫的考量，政府作出兼顧人道與弱小的優先選擇，後續會逐步調整。

中央流行疫情指揮中心經考量國內疫情防控情形及量能、人道衡平性及各方意見後，於15日宣布，自7月16日零時起，開放國人2歲（含）以下持居留證的陸籍子女（小明）申請入境，並得由父母親或委託其他人士陪同，不過入境後須依規定完成14天居家檢疫。

大陸委員會晚間以書面形式說明指出，這次是政策鬆綁第一步，政府基於防疫整體考量，作出兼顧人道與弱小優先的選擇，先從2歲以下陸籍子女開始放寬，後續也會觀察實施情形，再做進一步評估，逐步調整。

陸委會表示，防疫和人倫兼顧很難做到兩全其美，希望各界能體諒每項措施無法讓大家都滿意，「相信在穩定實施的過程中，讓政府在未來兼顧防疫考量下，可以有更進一步的調整。」

為何僅開放2歲以下陸籍子女入境，陳時中在記者會中說明，主要是考量中國大陸疫情仍有不明之處，比起整體開放有一定數量入境，先開放2歲以下較小的部份，分批逐步，是謹慎起見，不希望開放之後節外生枝。

另外開放2歲以下的理由，陳時中也回應稱，相關經陸委會評估，「2歲以下戶籍還沒定」，也就是說，他來台灣之後，有可能辦理選定台灣籍的可能，有這樣的背景當然作為第一批考量。

▲疫情指揮中心記者會。（圖／記者洪巧藍攝）



►超人氣「小熨斗」下殺3.4折，快囤！

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我