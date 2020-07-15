2歲以下小明可返台、陸生呢？　陳時中重申：開放區域由教育部決定

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日宣佈開放2歲以下、持我國居留證的陸籍子女，7月16日起可申請入境，但對陸生何時可返台，卻遲遲沒有下文。指揮中心指揮官陳時中被問及此事時重申，「開放哪些區域屬教育部權責」，只要大家進來遵守14天居家檢疫，指揮中心都沒有意見。

▲指揮中心召開記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

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新冠肺炎疫情國際蔓延，國內因應商務經貿、人道等因素需求，6月29日起放寬外籍、港澳人士入境，但中國大陸人士仍受限制，陸配子女「小明們」也無法入台。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15）日宣布，2歲以下、持我國居留證陸籍子女自7月16日起可以申請入境，等於開放部分小明回台。

▲記者會上有問到陸生何時能來台，陳時中回應對此事保持開放態度，但要開放哪些區域或年級別，要由教育部安排。（圖／流行疫情指揮中心提供）

有媒體提問，最近有接到台大、政大與多所公立大學陸生連署信，提到7月11日日本新增386例本土個案、大陸只有7例，且都是境外移入，但日本卻被列為中低風險，可接受境外生入境，但陸生卻不能來，希望指揮中心解釋考量原因。

對此，陳時中回應，指揮中心對於外籍學生入境，基本上保持開放態度，至於要開放哪些區域或年級別，都屬教育部權責，指揮中心只負責後續檢疫量能考慮與安排，只要境外生入境都遵守14天居家檢疫，指揮中心都沒有意見。

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