夯品狂降搶一波！AirPods限時4千有找　14吋智慧聯網DC電扇只要6元

▲東森購物618年中慶，3C館推出Apple AirPods 無線藍芽耳機限時超殺。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

電商迎接618年中慶，在多重好康優惠中，限時下殺的瘋搶爆品是必搶重點，像是超夯AirPods無線藍芽耳機4千元有找之外，14吋智慧聯網DC電扇、一箱衛生紙竟然通通只要6元就能入手，《ETtoday新聞雲》整理了4大電商在這波檔期裡值得關注的精選商品，看準時間下單，買到根本賺很大。

東森購物年中慶開跑，全站各館推出超值優惠活動，其中3C館強打AirPods無線藍芽耳機，原價5,290元，限時超殺價3,990元；美妝館精選雅詩蘭黛、雅漾、理膚寶水、KOSE等國際品牌爆款，通通618元；生活館祭出東風衛生紙限時買一送一，48包599元；美食館強推添好運、了凡經典商品組合，米其林美味限時下殺618元。旅遊館則獻上「住第2晚0元」超值優惠。

▲黃金時尚尾戒於6/2 11點開搶超值價3千元有找。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物「618品牌旗艦」建議鎖定每天0點、11點、23點加碼推出的獨家超殺折扣夯品，6/2當天0點率先推出Ariel 日本進口三合一3D洗衣膠囊104顆，原價1,197元，活動價619元、11點開搶黃金時尚尾戒，原價3,790元，超值價2,599元、12點主打AirPods Pro，原價7,790元，下殺只要6,288元；6/3再推蘭芝水酷肌因保濕組，原價破千元直降29折只要299元、18點則有New balance 993球鞋，原價4,580元，折扣後只要2,750元。

PChome線上購物站上也推出多項爆殺商品，包含AOC 70吋 4K+HDR連網液晶20,000元有找的、HP Pavilion 14吋窄邊輕薄筆電狂降近7,000元、羅技G604 Lightspeed無線電競滑鼠下殺66折。

遠傳friDay購物6週年生日慶，最吸睛的就是精選人氣商品天天6元限搶，包括鍋寶陶瓷隨行杯、RE.O訊聯生技 玫瑰保濕獨家組、薑黃牛樟芝冬蟲夏草膠囊、KAFEN亞希朵酸性蛋白洗髮精、倍潔雅抽取式衛生紙150抽x72包、禾聯14吋智慧聯網變頻DC風扇，原價680～2,990元不等，活動期間只要銅板價就能入手，將於6/1～6/8每日中午12:00準時限量開搶，趕快筆記起來。

▲倍潔雅抽取式衛生紙150抽x72包原價749元、禾聯14吋智慧聯網DC省電風扇原價2,990元，將於6/7、6/8中午12:00開放6元限搶。（圖／friDay購物提供）