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東森購物年中慶祭千萬好禮抽汽車、iPhone　東森幣最高回饋20%

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東森購物年中慶（圖／東森購物提供）

▲東森購物網「618超錢部署卡位戰」即日起開跑。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接618年中慶，東森購物祭出「超錢部署卡位戰」，即日起至7月底止，於全通路消費任1筆訂單，最高可享20%東森幣回饋，每筆訂單還可加購限量刮刮卡，刮開即享好禮之外，憑序號登錄再抽現代汽車，總獎項市值總計高達1,650萬，超過10,000個獎項等著消費者帶回家。

東森購物年中慶推出多項優惠，電視購物全面回饋東森幣20%，全通路單筆消費不限金額，即可用199元加購「年中刮好運、雙重好禮送」刮刮卡乙張，並享好禮二重奏，第一重張張有獎，最高可獲得東森幣20,000元、東森自然美 NB-1 晶鑽組或德國雙人牌鍋具等16項超值好禮，總計10,000個獎項；第二重登錄抽汽車，消費者僅需憑刮刮卡上的序號上網登錄，就有機會抽中超現代汽車Elantra，而刮刮卡限量10,000張，數量有限。

東森購物年中慶（圖／東森購物提供）

東森購物網全站各館也推出限時下殺活動，美妝保健、生活美食、3C家電與旅遊等祭出超值優惠，美妝館精選雅詩蘭黛、雅漾、理膚寶水、KOSE等國際品牌爆款，通通東森價618元；生活館祭出東風衛生紙限時買一送一，共48包東森價599元；美食館主打米其林美味，添好運、了凡經典商品組合限時下殺東森價618元；3C館強勢推出買ASUS筆電抽Switch的超殺優惠，Apple AirPods無線藍芽耳機限時超殺東森價3,990元。

因應端午佳節即將到來，東森購物也端出黑橋牌、新東陽、大嬸婆與南門市場立家等美味粽子，滿足消費者味蕾。此外，響應政府「防疫安心旅遊」政策，旅遊館獻上「住第2晚0元」，精選花蓮百悅飯店、日月潭瑞居渡假飯店與拉拉山富仙境渡假旅館等知名渡假景點飯店強打好康回饋。除了好康不間斷，即日起至6/19止，凡完成單筆消費，不限金額即可登錄週週抽 iPhone 11。

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