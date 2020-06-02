罰禁用980年！她網購「一個操作」被淘寶自動封號…2999年才能用

▲網購人氣持續暢旺。（示意圖／記者蔡紹堅攝）

記者鄭思楠／綜合報導

網購人氣持續暢旺，淘寶、蝦皮等網友平台受到民眾熱捧！日前，大陸一位開民宿的女老闆突然發現自己的淘寶帳號無法下單，聯繫客服後，竟被告知「帳號禁用980年」，令人傻眼。對此，淘寶回覆，她因為退款過多，觸發了平台監管機制。

據《澎湃新聞》報導，今年2月10日，張姓女子準備開淘寶買東西時，突然發現帳號無法正常下單，並收到了一份《違規詳情》。其中顯示她的帳號因濫用會員權利被限制買家許可權，直至2999年。

在詢問淘寶客服後，對方告知她，這代表著帳號被封，無法進行購物了。張女說，可是，帳號中還有1950元人民幣（約新台幣8100元）購物卡，封禁後無法使用、也無法返還。為了這個帳號，她已經與淘寶平臺反復溝通協商了3個多月。

為何帳號會被禁用980年？5月28日，淘寶網售後專員回應，禁用帳號是因為張女退款太多，被系統識別出帳號異常。

▲陸女淘寶帳號遭禁用980年。（圖／翻攝自澎湃新聞）

對此，張女也很委屈。她說，2年前自己計畫開民宿，在淘寶購買了大量家電、傢俱等產品，曾在商家同意的情況下多次進行退款，但沒有任何糾紛，沒想到會被系統視為帳號異常，自動封號。

張女稱，被封號後，她瞭解頻繁退款會被視為帳號異常，自動封號，「我能理解平臺的這個規則，但在封號前是不是該給用戶一個提醒？如果我之前知道的話，退款就會謹慎一些了，或者我確實違反了規定，必須被封號，但至少應該把帳號中的購物金還給我。」

針對上述情況，5月28日，淘寶平臺一位負責帳號管理的工作人員表示，平台有大數據監控；張女帳號被封不僅是因為退款，而是帳號存在較多已收貨僅退款的情況，「我們擔心買家收到貨後，以差評威脅賣家來達到退款目的，這樣的行為多了，就觸發了監控機制，限制賣家購買了。」

對此，張女表示，這幾筆交易都是因為商家優惠退差價，或產品存在瑕疵，商家主動讓她申請退款補償。5月29日，經過雙方協商，她的帳號已被淘寶解禁。

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