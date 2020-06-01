　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

5大電商迎618年中慶　下殺1折起、豪灑1折券振興買氣

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森購物618年中慶（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物618年中慶推出優惠活動獎不完，不僅祭出東森幣最高回饋20%，不限金額登錄再抽汽車、周周抽iPhone等好禮。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

今年上半年受到疫情影響，衝擊經濟景氣，導致整體大環境不佳，在電商迎來618年中慶之際，平台紛紛祭出最深折扣、獨家加碼回饋等多重好康優惠，加入振興買氣行列，另外更大手筆推出現代汽車以及50萬居家裝修金等好禮抽獎，在疫情之後，讓消費者可以笑著血拼起來。

東森購物年中慶開跑，全站各館限時下殺，美妝保健、生活美食、3C家電與旅遊等祭出超值優惠，活動期間，單筆消費滿618元登記抽6,180東森幣、或是滿3,000元送888元，不限金額消費則可登錄週週抽iPhone 11、車庫GP+15日免費無限觀看序號，此外，最高可享20%東森幣回饋，每筆訂單還可用199元加購限量刮刮卡乙張，幸運兒將有機會把現代汽車開回家。

網購618年中慶（圖／業者提供）

▲蝦皮購物「618品牌旗艦」攜手超過50大品牌獻上億萬補貼，活動最大獎為50萬居家大改造。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物「618品牌旗艦」開跑，攜手特力家、P&G、永豐、巴黎萊雅等超過50大品牌狂撒億萬蝦券，Ariel 3D洗衣膠囊、舒潔抽取衛生紙等夯品下殺6折起，每天0點、11點、23點再加碼推出獨家超殺折扣品，並將於6/1晚間18點豪氣開撒1折券。另外，此次618不僅全新推出「下單神賺」優惠玩法，還攜手特力屋合作推出「品牌送你50萬居家大改造」，只要於6/1～6/18期間簽到就可獲得抽獎資格，得獎者可一人獨得50萬元居家裝修金，讓舊家換新家。

PChome線上購物舉辦6月生日慶，即日起全站祭出20大超值好康，推出「20長青經典」專區以及年度熱銷爆品、時下最紅美妝必備、免排隊超人氣名店零嘴等分會場，聯手Apple、Acer、飛利浦、Herman Miller等精選百大品牌最高享20% P幣回饋，另有「2020元商品專區」集結多樣下殺瘋搶爆品。同時，6月份也推出36大銀行最高享13,000回饋、儲值購物最高省7,500，及行動支付最高回饋20%。

遠傳friDay購物6週年慶，整個6月份期間，除了全站商品超低1折起、天天送19,350現折折價券之外，另精選人氣商品天天6元開搶，於每日中午12:00準時限量開搶，售完為止。此外，每周五限時加碼5% f幣回饋、好運轉轉樂最高可得$666折價券、 HAPPY GO卡40點折60元兌點優惠等，消費滿額可抽Gogoro VIVA Lite。

網購618年中慶（圖／業者提供）

▲淘寶台灣在618年中慶集結台灣各大在地熱門商品，讓更多消費者以優惠價格，認識台灣原生的好商品。（圖／淘寶台灣提供）

淘寶台灣年中慶主打「618超級買買節」，即日起至6/3，美妝、3C、家具家居等熱銷爆品最低3折起，購買活動商品消費不限金額享0元超取免運，每日上午10點及晚間8點，更大方發送3,300元的高額折扣金，還有購滿1,236元現折618元的5折限量優惠。此外，全站服飾鞋包類商品更下殺64折，只要消費滿1,388元即可現折488元。

ET快訊
HTC驚傳裁員！　宏達電回應了
中衛宣布口罩「最新價格」　2色系將率先生產
蘇貞昌明宣布7/15振興券上路　花3000可退2000
快訊／士林官邸公園1男遭「大頭蛇狠咬手掌」　緊急送醫治療
你有領到嗎？　全台最多人年薪落點在這區間
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

夯品狂降搶一波！AirPods限時4千有找　14吋智慧聯網DC電扇只要6元

5大電商迎618年中慶　下殺1折起、豪灑1折券振興買氣

屈臣氏備貨150萬片口罩1片最低約5元　6／3全台門市、網路商店開賣

口罩解禁首日⋯小7開放預購「125萬片5分鐘搶光」　頭香嗨爆：超開心的

口罩解禁哪裡買？通路、超商開賣時間一次看　家樂福、7-11今搶先登場

口罩解禁首周開賣不見網購上架　6大電商仍與廠商接洽中

口罩解禁！愛買晚上6時「10門市」開賣　OK mart「1片5元」即日開放預購

影／解禁首日！家樂福搶先賣口罩　民眾狂讚「很方便」：貴一點也可以接受

口罩解禁萊爾富也有了！全台首批限量2萬盒　開賣時間、盒裝價格曝光

座椅時光：從125張經典椅到名家收藏，一窺現代設計史

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

夯品狂降搶一波！AirPods限時4千有找　14吋智慧聯網DC電扇只要6元

5大電商迎618年中慶　下殺1折起、豪灑1折券振興買氣

屈臣氏備貨150萬片口罩1片最低約5元　6／3全台門市、網路商店開賣

口罩解禁首日⋯小7開放預購「125萬片5分鐘搶光」　頭香嗨爆：超開心的

口罩解禁哪裡買？通路、超商開賣時間一次看　家樂福、7-11今搶先登場

口罩解禁首周開賣不見網購上架　6大電商仍與廠商接洽中

口罩解禁！愛買晚上6時「10門市」開賣　OK mart「1片5元」即日開放預購

影／解禁首日！家樂福搶先賣口罩　民眾狂讚「很方便」：貴一點也可以接受

口罩解禁萊爾富也有了！全台首批限量2萬盒　開賣時間、盒裝價格曝光

座椅時光：從125張經典椅到名家收藏，一窺現代設計史

春季聯賽／衛冕軍安永鮮物逆轉富邦公牛　再一勝進冠軍戰

23歲女「深夜幽會」男友！隔天成冰冷屍體…鄰居：凌晨2點聽到女聲慘叫

男人緣立刻UP！學「最美小三」韓素熙夏季就要染這色

房價天龍地虎！跨1區每坪省10萬　小港、仁武成高雄小資新寵區

湯唯公開混血女兒萌照！　「側臉圓嘟嘟」神似媽媽…網融化：好可愛

疫情後驚傳裁員消息！　宏達電：策略性人力資源調整

路透：美眾議員擬提案　禁美民間投資與解放軍有關外企

出門前問「今天有漂亮嗎」…海科大情侶遭水泥車輾斃！母淚喊：我只想她回來

不畏香港失去特殊待遇！港股大漲逾3％　亞股全面上攻

三商美邦人壽淨值比已回到3%！總經理張鎮坤：若需要增資「大股東非常支持」

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

消費熱門新聞

口罩解禁了！家樂福、7-11今搶先賣

首批只有2萬盒！全家開賣口罩「每片低於5元」

寶雅台灣製口罩6／4開賣、1片定價5-7元

口罩解禁萊爾富也有了！全台首批限量2萬盒

大倉久和「烤鴨吃到飽」只要899

愛買、OK mart今天開賣口罩！

口罩解禁⋯小7開放預購「125萬片5分鐘搶光」

口罩解禁家樂福搶先賣！民眾狂讚：很方便

屈臣氏備貨150萬片口罩最快6／3開賣

5片79元！家樂福限量6/1開賣

特力屋社區店前進大安區爆人潮

口罩解禁不見網購上架　6大電商仍在確認中

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

更多熱門

相關新聞

口罩解禁不見網購上架　6大電商仍在確認中

口罩解禁不見網購上架　6大電商仍在確認中

口罩管制今（6/1）起解禁，首周包括統一超商、家樂福、全家、萊爾富、OK超商、寶雅等，將陸續開賣盒裝醫療口罩，相較於實體通路，網購通路何時開賣至今仍未定，東森購物、PChome、momo、Yahoo奇摩、生活市集、friDay購物等各大平台，均表示目前與供應商積極確認中。

張文傑／販售虛偽標記商品恐觸法

張文傑／販售虛偽標記商品恐觸法

高雄玉荷包上架電商「台灣下訂，日本取貨」

高雄玉荷包上架電商「台灣下訂，日本取貨」

電商業怨「振興券遭排除」　行政院回應了！

電商業怨「振興券遭排除」　行政院回應了！

廣東將在近2萬行政村設「電商示範站」

廣東將在近2萬行政村設「電商示範站」

關鍵字：

電商網購618年中慶

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

驚悚畫面曝！重機情侶來衝進車底遭輾慘死

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

《青春有你2》「無修音真實片」外流

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

員警隨身碟忘了拔...愛妻裸照流傳被同事看光！

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面