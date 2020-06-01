5大電商迎618年中慶　下殺1折起、豪灑1折券振興買氣

▲東森購物618年中慶推出優惠活動獎不完，不僅祭出東森幣最高回饋20%，不限金額登錄再抽汽車、周周抽iPhone等好禮。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

今年上半年受到疫情影響，衝擊經濟景氣，導致整體大環境不佳，在電商迎來618年中慶之際，平台紛紛祭出最深折扣、獨家加碼回饋等多重好康優惠，加入振興買氣行列，另外更大手筆推出現代汽車以及50萬居家裝修金等好禮抽獎，在疫情之後，讓消費者可以笑著血拼起來。

東森購物年中慶開跑，全站各館限時下殺，美妝保健、生活美食、3C家電與旅遊等祭出超值優惠，活動期間，單筆消費滿618元登記抽6,180東森幣、或是滿3,000元送888元，不限金額消費則可登錄週週抽iPhone 11、車庫GP+15日免費無限觀看序號，此外，最高可享20%東森幣回饋，每筆訂單還可用199元加購限量刮刮卡乙張，幸運兒將有機會把現代汽車開回家。

▲蝦皮購物「618品牌旗艦」攜手超過50大品牌獻上億萬補貼，活動最大獎為50萬居家大改造。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物「618品牌旗艦」開跑，攜手特力家、P&G、永豐、巴黎萊雅等超過50大品牌狂撒億萬蝦券，Ariel 3D洗衣膠囊、舒潔抽取衛生紙等夯品下殺6折起，每天0點、11點、23點再加碼推出獨家超殺折扣品，並將於6/1晚間18點豪氣開撒1折券。另外，此次618不僅全新推出「下單神賺」優惠玩法，還攜手特力屋合作推出「品牌送你50萬居家大改造」，只要於6/1～6/18期間簽到就可獲得抽獎資格，得獎者可一人獨得50萬元居家裝修金，讓舊家換新家。

PChome線上購物舉辦6月生日慶，即日起全站祭出20大超值好康，推出「20長青經典」專區以及年度熱銷爆品、時下最紅美妝必備、免排隊超人氣名店零嘴等分會場，聯手Apple、Acer、飛利浦、Herman Miller等精選百大品牌最高享20% P幣回饋，另有「2020元商品專區」集結多樣下殺瘋搶爆品。同時，6月份也推出36大銀行最高享13,000回饋、儲值購物最高省7,500，及行動支付最高回饋20%。

遠傳friDay購物6週年慶，整個6月份期間，除了全站商品超低1折起、天天送19,350現折折價券之外，另精選人氣商品天天6元開搶，於每日中午12:00準時限量開搶，售完為止。此外，每周五限時加碼5% f幣回饋、好運轉轉樂最高可得$666折價券、 HAPPY GO卡40點折60元兌點優惠等，消費滿額可抽Gogoro VIVA Lite。

▲淘寶台灣在618年中慶集結台灣各大在地熱門商品，讓更多消費者以優惠價格，認識台灣原生的好商品。（圖／淘寶台灣提供）

淘寶台灣年中慶主打「618超級買買節」，即日起至6/3，美妝、3C、家具家居等熱銷爆品最低3折起，購買活動商品消費不限金額享0元超取免運，每日上午10點及晚間8點，更大方發送3,300元的高額折扣金，還有購滿1,236元現折618元的5折限量優惠。此外，全站服飾鞋包類商品更下殺64折，只要消費滿1,388元即可現折488元。