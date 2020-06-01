　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

口罩解禁首周開賣不見網購上架　6大電商仍與廠商接洽中

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼家樂福開賣口罩首日現場狀況。（圖／記者蕭筠攝）

▲口罩管制今（6/1）起解禁，民眾到超商或量販都可直接買到醫療口罩，但要從網購通路下單的話，還得再等等。

記者洪菱鞠／台北報導

口罩管制今（6/1）起解禁，首周包括統一超商、家樂福、全家、萊爾富、OK超商、寶雅等，將陸續開賣盒裝醫療口罩，相較於實體通路，網購通路何時開賣至今仍未定，東森購物、PChome、momo、Yahoo奇摩、生活市集、friDay購物等各大平台，均表示目前與供應商積極確認中。

口罩購買限制解禁後，今起民眾至超商或量販可直接購入醫療口罩，但首周宣布開賣通路中未見網購業者，東森購物就表示，站上口罩尚未有明確上架時間點；momo購物網則與廠商接洽補貨中；生活市集提到，「自上週接收到口罩銷售解禁的消息後，就已開始與供應商積極洽談，期望近期有機會盡快上架。」

儘管各電商平台都在積極協調，但據了解，因為與口罩供應商的供貨量、接單有關，所以目前仍沒有明確販售時間，民眾想透過網購平台便利下單的話，只能再等等。另外，網購業者也透露，「唯一能確定的是，若之後能上架開賣了，一定會漲價。」

而口罩開放銷售後，以健保卡購買的14天9片實名制機制，暫時還會繼續並行，價格也會維持合理的一片5元。民眾如果有基本的購買需求，都還是買得到價格數量穩定的口罩。

ET快訊
六月「8項新制」一次看懂！夏季電價啟動　吹冷氣貴爆
特斯拉插進貨車「受損狀況」曝！　車頭沾滿沙拉醬
比實名制5元更便宜　11大通路「口罩解禁」搶購攻略一次看
越住越窮…家中這6樣東西最應扔掉！會刺破財氣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

口罩解禁哪裡買？通路、超商開賣時間一次看　家樂福、7-11今搶先登場

LIVE／口罩解禁！家樂福搶先開賣1.8萬包　直擊門市最新狀況

影／口罩預購看過來！統一超商今天下午三點開跑「限量2.5萬盒」

口罩今起可自由購買「實名制第九輪同步開跑」全面徵用4個月終解禁

口罩解禁哪裡買？通路、超商開賣時間一次看　家樂福、7-11今搶先登場

口罩解禁首周開賣不見網購上架　6大電商仍與廠商接洽中

口罩解禁！愛買晚上6時「10門市」開賣　OK mart「1片5元」即日開放預購

影／解禁首日！家樂福搶先賣口罩　民眾狂讚「很方便」：貴一點也可以接受

口罩解禁萊爾富也有了！全台首批限量2萬盒　開賣時間、盒裝價格曝光

座椅時光：從125張經典椅到名家收藏，一窺現代設計史

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

口罩解禁哪裡買？通路、超商開賣時間一次看　家樂福、7-11今搶先登場

口罩解禁首周開賣不見網購上架　6大電商仍與廠商接洽中

口罩解禁！愛買晚上6時「10門市」開賣　OK mart「1片5元」即日開放預購

影／解禁首日！家樂福搶先賣口罩　民眾狂讚「很方便」：貴一點也可以接受

口罩解禁萊爾富也有了！全台首批限量2萬盒　開賣時間、盒裝價格曝光

座椅時光：從125張經典椅到名家收藏，一窺現代設計史

特力屋社區店前進大安區爆人潮　專業師傅駐點「當天搞定水電」

影／寶雅台灣製醫療級口罩6／4開賣　不限數量、1片定價5-7元

通姦罪違憲，然後呢？原告蒐證有誤觸刑責風險

玉山盃／郭峻瑋7.1局好投無失分　嘉市3比0淘汰南市

LIVE／放過陳時中好嗎？緊守疫情空檔兼當業配王　指揮中心14時說明

露天風呂能賞湛藍湖景！花蓮夢幻民宿　大熊玩偶滿滿圍繞超療癒

《RM》元老級PD結婚！　哈哈唱一半「李光洙衝上台圍新娘熱舞」全場尖叫

蘇貞昌洗臉高雄榮總院長　吳斯懷批「酷吏」：這是在羞辱人

范疇估台海3年內開戰　張競：充滿各種變數「沒必要太緊張」

新竹市關新里所得總額中位數252萬元　居全台最「均富」之里

英國政府不排除5年內承認台灣？　外交部：台英各領域都有進展

台中弘文中學捐香草義賣所得給國衛院　陳時中全數回贈再加碼5萬

猥褻女友16歲妹！後面騎上解內衣　 抱上床才收手...法院判：尚能清醒

消費熱門新聞

口罩解禁了！家樂福、7-11今搶先賣

首批只有2萬盒！全家開賣口罩「每片低於5元」

寶雅台灣製口罩6／4開賣、1片定價5-7元

口罩解禁萊爾富也有了！全台首批限量2萬盒

大倉久和「烤鴨吃到飽」只要899

愛買、OK mart今天開賣口罩！

口罩解禁家樂福搶先賣！民眾狂讚：很方便

5片79元！家樂福限量6/1開賣

特力屋社區店前進大安區爆人潮

口罩解禁不見網購上架　6大電商仍在確認中

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

全球第1瓶含「氫」氣泡水爆紅

想搶Switch快看　電商曝補貨上架時間

更多熱門

相關新聞

日本人說台灣超商很臭！　網友曝因為「茶葉蛋有它」

日本人說台灣超商很臭！　網友曝因為「茶葉蛋有它」

台灣便利商店密度相當高，全世界僅次於南韓，常常一條街就有好幾間店，也讓生活相當便利，許多外國遊客也都對此相當驚豔。但是一名網友卻表示，自己好幾名日本朋友卻都說台灣的超商很臭，讓他好奇怎麼會這樣。網友很快點出關鍵原因，是超商的熱門商品「茶葉蛋」。

張文傑／販售虛偽標記商品恐觸法

張文傑／販售虛偽標記商品恐觸法

去海邊全場最可愛！6月超萌加購

去海邊全場最可愛！6月超萌加購

中千萬發票　幸運得主爽到說溜嘴

中千萬發票　幸運得主爽到說溜嘴

超商買35元飲料中千萬發票　彰化瘋傳是中學生

超商買35元飲料中千萬發票　彰化瘋傳是中學生

關鍵字：

醫療口罩網購超商

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

《青春有你2》「無修音真實片」外流

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

員警隨身碟忘了拔...愛妻裸照流傳被同事看光！

裙子掀起驚見鐵絲棒！台中150小隻女遭性侵

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

開心到南投旅遊！民宿親子房竟被強佔

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面