口罩解禁首周開賣不見網購上架　6大電商仍與廠商接洽中

▲口罩管制今（6/1）起解禁，民眾到超商或量販都可直接買到醫療口罩，但要從網購通路下單的話，還得再等等。

記者洪菱鞠／台北報導

口罩管制今（6/1）起解禁，首周包括統一超商、家樂福、全家、萊爾富、OK超商、寶雅等，將陸續開賣盒裝醫療口罩，相較於實體通路，網購通路何時開賣至今仍未定，東森購物、PChome、momo、Yahoo奇摩、生活市集、friDay購物等各大平台，均表示目前與供應商積極確認中。

口罩購買限制解禁後，今起民眾至超商或量販可直接購入醫療口罩，但首周宣布開賣通路中未見網購業者，東森購物就表示，站上口罩尚未有明確上架時間點；momo購物網則與廠商接洽補貨中；生活市集提到，「自上週接收到口罩銷售解禁的消息後，就已開始與供應商積極洽談，期望近期有機會盡快上架。」

儘管各電商平台都在積極協調，但據了解，因為與口罩供應商的供貨量、接單有關，所以目前仍沒有明確販售時間，民眾想透過網購平台便利下單的話，只能再等等。另外，網購業者也透露，「唯一能確定的是，若之後能上架開賣了，一定會漲價。」

而口罩開放銷售後，以健保卡購買的14天9片實名制機制，暫時還會繼續並行，價格也會維持合理的一片5元。民眾如果有基本的購買需求，都還是買得到價格數量穩定的口罩。