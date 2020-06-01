台大公衛推估3國家最安全　專家籲「7族群」優先做抗體檢測　

▲不少國家都投入資源研發新冠肺炎疫苗。（圖／路透）



記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，不少國家陸續解封，台大公衛學院日前也估算出「各國解封指數」，最安全的國家為台灣、冰島和紐西蘭。而在疫情趨緩後，最受關注的就是疫苗開發，專家紛紛強調，下一波藥物跟疫苗要打國際盃，台灣一定要要跟國際連結，參與開發，也建議優先進行7大族群的抗體檢測。

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▲台大公衛學院認為目前全球最安全的三個國家，是台灣、紐西蘭和冰島。（圖／翻攝自YouTube／公共衛生學院臺灣大學）

台大公衛學院今（1）日舉行抗COVID-19說明會，邀請彰化縣衛生局葉彥伯分享此次彰化地區的傳染病疫情管控模式，在會議後，院長詹長權也再次提及藥物和疫苗開發的重要性，強調接下來的關鍵就是疫苗和藥物開發，目前除了中國大陸自成體系，其他國家研發單位其實都有相互連結。

詹長權說，下一波就是藥物和疫苗準備打國際盃，不少國家都已經投入資源研發，台灣一定要參與，跟國際做連結；另外，目前各國陸續解封，冰島實施落地檢測，檢測陰性就放行，希臘因為旅遊業壓力，必須解封，開放清單中有29個國家，但是在亞洲卻沒有台灣，這也顯示台灣必須善用防疫結果去做國際談判。

▲台大公衛學院院長詹長權說，下一波就是藥物和疫苗準備打國際盃，不少國家都已經投入資源研發，台灣一定要參與。（圖／翻攝自YouTube／公共衛生學院臺灣大學）

除了台灣一定要參與國際疫苗開發，副院長陳秀熙也建議，可以優先針對「確診個案、居家隔離、居家檢疫、醫護人員、空服人員、人口密集機構、外籍移工和有境外旅遊史者」做抗體檢測。他強調，做血清抗體檢測，才可以知道過去盛行率，或者是不同族群是否有持續免疫力，才能進一步得知該怎麼解除社交距離。

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