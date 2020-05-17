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拋妻棄子40年…老年罹癌「生活悲苦」！翁向3兒聲討扶養費　法院駁回

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▲台南市警局1名刑警發生婚外情，只有小三被原配提告，台南地院法官判小三4月徒刑，但認對小三不公允，宣告緩刑2年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳姓男子拋妻棄子40年，老年時罹癌、生活難以為繼，向3個孩子聲討扶養費，遭到法院駁回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者莊智勝／台南報導

台南市一名陳姓男子年輕時拋妻棄子，直到40年後年近75歲、罹患下唇外側惡性腫瘤，經濟生活陷入困頓後，才想起自己還有3個兒子已經成家，因此向孩子聲請每人每月支付6512元的扶養費；但3人認為，父親多年來對妻兒未曾聞問，年輕時未盡父親的責任將他們養大成人，遲暮之年竟還要聲討扶養費，因此憤而拒絕。台南地院法官審酌，陳男對兒子未盡扶養義務，情節重大，因此駁回陳男請求。

判決書內容指出，陳男年輕時與妻子結婚，並生下了4個兒子（長子已歿），但在40年前陳卻突然拋妻棄子、離家而去，多年來未曾聞問，更不曾寄一分錢回家。陳妻控訴，丈夫離家後也不知道去了哪裡，無奈之餘只好咬牙苦撐，靠著經營家庭理髮將4個孩子養大成人，當時因還有債主時常上門，不堪其擾下只好向法院聲請判決離婚。

如今40年一晃眼過去了，陳男已經年近75歲，目前沒有工作收入，且還罹患下唇外側惡性腫瘤，生活過得相當淒苦，只能靠著朋友資助、以及請領中低收入老人生活津貼度日；為此，陳男向3個兒子聲討扶養費，以台南市民每月平均支出計算，聲請每月19536元之扶養費用，並由3子均攤，每人每月須支付6512元。

陳男的3個兒子聞訊後皆表示，父親長年未盡扶養義務，如今年邁罹癌、生活難以為繼之下才前來聲討扶養費，實為無理，且自己還有家庭、妻兒需要扶養，因此拒絕支付費用。

法官審酌後，認為陳男年輕時未盡父親的義務，且又提不出未盡扶養責任之正當理由，陳未盡扶養義務情節重大，向3子請求扶養費為無理由，應予駁回，全案可抗告。

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