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社會 社會焦點 保障人權

酒後用腳滑600公尺回公司　警稱「聽到引擎聲」騎士獲無罪

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記者黃翊婷／新北報導

楊姓男子去年9月10日凌晨0時許酒後坐在機車上面，用腳滑動打算回到600公尺遠的公司休息，結果被兩名警員抓包。然而，新北地院法官認為，現階段的判斷基準都是警方的說法，對楊男明顯不利，在缺乏客觀證據的情況下，難以完全採信警員的證詞，最後裁定無罪，全案仍可上訴。

▲▼酒精測試示意影片,酒精測試儀,酒精測試,酒測,酒精,酒精測試。（圖／記者何雨忠攝）

▲楊男自稱酒後是坐在機車上用腳滑行。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

判決書中提到，楊男當天在台北市萬華區某卡拉OK店喝酒，大約一個小時後騎機車行經新北市新莊區中正路508巷口，而且還逆向，被李姓、尤姓兩名警員攔下，經酒測吐氣所含酒精濃度為每公升0.25毫克，顯然是違規酒駕。

楊男挨告後不僅堅決否認酒駕，還辯稱當下他有戴安全帽，也有開機車大燈，可是沒有發動引擎，「我是以雙腳移動，想要回到600公尺遠的公司休息。」

而兩名警員證稱，楊男當時明明有發動機車，車速大約在10公里左右，否則不會進行攔查，「我們將他攔下時，有聽到引擎的聲音」，只是無法確認他的雙腳是放在地上還是踏板上。

▲▼機車，騎機車，機車事故，車禍。（圖／pixabay）

▲楊男與警方爭論事發當下到底有無發動機車引擎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

新北地院法官認為，兩名警員對於如何認定機車處於發動狀態、是誰關閉引擎等問題，都無法清楚交代，或許在警員執行勤務的行政規定中，要求取締酒駕應以行為人已經發動引擎為前提，但是不能倒果為因，以警察客觀上的攔查結果推論楊男一定有發動引擎。

法官接著表示，事發地點就在大馬路邊，光靠有聽到引擎聲這一點，無法證實楊男當時的確有發動機車，也有可能是其他車輛的聲音，加上沒有更多客觀的證據，自然無法完全僅憑單方面說詞就認定騎士有罪；況且這起案件只要楊男認罪，就可以快速完成裁判，所節省的程序利益不會比實體上的還少，他卻堅持主張沒有發動引擎，或許表達的時間點不夠即時，但也沒辦法證明是在說謊，最後裁定無罪，全案仍可上訴。

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