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陳時中全台行程爆滿「閉雙擦汗」快熱暈　呂秋遠：放過他好嗎

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記者柯沛辰／綜合報導

國內疫情趨緩，但指揮官陳時中一刻不得閒，不斷收到各縣市府邀約，希望他幫忙帶動觀光。上個周末，陳時中再度率隊造訪台南府城，但過程中疑似太熱太擁擠，讓他不斷閉眼擦汗，險些熱暈。知名律師呂秋遠看了於心不忍，盼各縣市府饒了這位部長，讓陳時中好好休息。

陳時中近期搖身「最強業配王」，到各地衝觀光，推廣防疫新生活。5月31日，他白天到白河蓮花公園參觀，親自品嘗白河蓮子、蓮藕茶及蓮子銀耳湯等在地特產，晚上則到台中一中商圈搖珍珠奶茶。許多民眾一見偶像現身，尖叫拍照不斷，加上媒體記者拍攝採訪，「鋼鐵部長」所到之處總是擁擠。

▲▼陳時中全台行程爆滿！「緊閉雙眼擦汗」險熱暈　呂秋遠：饒了他好嗎。（圖／東森新聞）

▲陳時中現身台南白河，頻頻閉眼擦汗。（圖／東森新聞）

不過，或許是行程滿檔，加上白天氣溫高達33度，陳時中在白河期間一度雙眼緊閉，不斷擦去汗珠，看起來很不舒服，險些站不穩，讓旁邊的人一度很緊張。後來，陳時中主動澄清，是流汗流到眼睛裡去，身體並無大礙。不過，看在許多人眼裡卻非常心疼。

呂秋遠在臉書上發文表示，陳時中花這麼多心力行銷各地，讓人忍不住懷疑他是不是已經變成觀光局長。他指出，台灣雖然沒有爆發群聚感染，但世界各地疫情依然嚴峻，可否請各地縣市長饒了這位部長，「看著他成為網紅，到處巡迴演出、推銷景點與產品，真的於心不忍。」

呂秋遠說，陳時中連續工作將近半年，或許已很久沒回家與家人好好團聚，如今國內疫情稍稍平息，卻要出面解決各地觀光議題，「他是衛生福利部部長、防疫中心總指揮官，不該是負責行銷台灣觀光的官員，疫情還沒結束，放開那個男孩，讓他暫時回家休息。好嗎？」

▲▼0531指揮中心記者會移師台南舉辦，陳時中去頑皮樂園、周志浩和莊人祥到白河蓮花池。（圖／台南市政府提供）

▲陳時中、周志浩和莊人祥拜訪白河蓮花池。（圖／台南市政府）

▲▼陳時中率領防疫五月天樂遊台南。（圖／翻攝自台南市長黃偉哲FB粉絲專頁）

▲陳時中率領防疫五月天樂遊台南。（圖／翻攝自臉書／台南市長黃偉哲）

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