莊人祥曝案443「機上37人居家隔離」登機前狀況：乘客有無確診不知道

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1日）公布國內新增1例境外移入COVID-19新冠肺炎病例（案443），為50多歲女性，今年3月至美國出差，5月31日返國。指揮官陳時中指出，個案入境後即送往檢疫所及醫院隔離，所以只匡列飛機上前後兩排37人，全列居家隔離。

前後兩排37人居家隔離登機時是否有症狀？指揮中心發言人莊人祥表示，個案在美國沒就醫，確診個案自己也不知道，根據了解，過去每天有一二十例個案有症狀進行採檢，但不是每個人都會確診，尤其此病除發燒外，有可能症狀很輕微，個人也無法確定，所以旅客抵達前可主動告知，可在機場當場採檢，之後會有相關措施。

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▲莊人祥表示，登機前可在機場當場採檢，之後會有相關措施。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官陳時中指出，個案5月18日出現發燒、流鼻水、咳嗽等症狀，21日出現嗅覺喪失情形，31日返國入境時主動通報，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

指揮中心表示，個案入境後即送往檢疫所及醫院隔離，未與國內親友接觸，目前已將前後兩排旅客37人列為居家隔離接觸者。目前國內總共累計443人確診，確診個案中7人死亡，427人解除隔離，其餘持續住院隔離中。



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