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高市不適任特教師「流竄」花蓮！教育處挺學校啓動教評會拒收

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▲不適任特教師將轉介花蓮玉里國小，校方表達嚴正抗議，將召開教評會提案拒收。（圖／民眾提供）

不適任特教師將轉介花蓮玉里國小，校方表達嚴正抗議，將召開教評會提案拒收。（圖／民眾提供）

記者王兆麟／花蓮報導

高雄市正興國小陳姓特教師，教學期間因不當對待特教生遭多名家長投訴後，在連續介聘2所學校均被以「不適任」為由遭校方「拒收」，陳姓特教師今年成功申請介聘花蓮玉里國小，全校得知後原訂與人本教育基金會6月1日上午召開記者會表達嚴正抗議拒絕訴求，縣府教育處31日晚間已提前聲明立場，表示將召開教評會提案拒收陳師。

花蓮縣政府教育處處長李裕仁表示，縣府立場與學校一致，支持學校及家長會拒絕不適任教師入校，縣府亦將全力協助玉里國小進行後續介聘處理相關作業，請陳師原服務學校對未盡不適任教師處理情形提出說明，並請玉里國小召開教師評審委員會後，向教育部召開之縣外介聘委員會提案不同意陳師調入本縣。

據了解，陳姓特教師於高雄任教期間，即多次傳出體罰、言語霸凌及不當管教等情形，違反教師輔導與管教辦法，面對身心障礙學生以言語辱罵、嘲諷方式管教，未依法針對學生差異進行個別化教育，亦被多名家長指控常於上課期間播放影片給學生看、自己只顧著滑手機，針對需訓練生活自理能力的學生言語辱罵，導致該名學生對如廁產生極大焦慮，亦曾因體罰及疏忽造成學生受傷。高雄市府曾指示學校啟動「不適任教師處理程序」展開調查，但陳師請假規避調查。

此外，陳姓特教師多次標榜治療復健無效，強迫推銷聰明水果、健康食品及營養品等，讓家長備感壓力而遭檢舉。更甚者，陳師疑似因規避不適任教師輔導相關程序，長期請假未到校，此舉措也造成各界對陳師接受相關輔導後之成效存有疑慮。以上事件讓玉里國小家長及教師們憂心，陳師無視身心障礙學生需求、無心從事特殊教育工作之情形，恐將造成身心障礙學生及家長們身心傷害。

去年5月陳師申請介聘到大樹區溪埔國小後遭校方拒收，今年5月再次申請介聘到山林區杉林國小也同樣被以不適任為由退回，於是她參加今年109年縣外介聘申請，成功以94.0的積分介聘至花蓮玉里國小，當玉里國小老師及家長得知後，均表達憤怒及抗議。

由於花蓮縣府教育處將請玉里國小召開教評會後，向教育部提案不同意陳師調入，陳師遭回絕將重留原校高雄市正興國小，但會連帶影響其他教師介聘，無法正常調動。經查「教師介聘他縣市服務網」，勢必牽連同樣109年已成功申請介聘至正興國小的屏東縣僑勇國小林姓特教師的遷調案，導致林師調動可能無辜被迫中止。

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