名醫貼文怨前妻與岳母像「邪教」挨告　「抒發個人感受」不起訴

▲楊姓醫師上臉書抱怨前妻母女霸凌「和邪教異曲同工」挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉昌松／台北報導

楊姓心臟內科醫師離婚後，上電視大吐婚姻生活苦水，還在臉書粉專上po文指前妻母女「種種霸凌，跟邪教有異曲同工之妙」，楊母也在臉書上批「比我養14年的貓咪不如」，楊的前岳母看了覺得名譽受損提告，但台北地檢署檢察官認為，外人不知道楊醫前妻母女是誰，楊醫只是在抒發個人婚姻不愉快的感受經驗，28日處分不起訴。

楊姓醫師曾在2019年5月間，上電視談話性節目談自己娶妻離婚經驗，他說自己的平均月收入有30萬元，但為了滿足老婆種種要求，甚至連打嗝、放屁都要被罰錢，到後來沒錢置產還欠債，之後才心死離婚。

之後楊醫在6月間，在個人臉書粉專上po文，「邪教與藍叫有什麼關係？很多人說我一味寵前妻、貪圖美色娶妻識人不清」，「連我前妻都常罵我活該」，「前妻母女種種言語霸凌、摧毀自尊、控制我的行為跟邪教有異曲同工之妙」，楊母也批「比我養14年的貓咪不如」。

楊的前岳母看了怒告楊醫和前親家妨害名譽，但檢察官看完相關po文後，認為楊醫和母親都沒有點名對象，外人不會知道楊醫的前妻和前岳母是誰，且楊醫po文內容幾乎都是在抒發個人婚姻不愉快的感受經驗，主觀上並沒有妨害名譽的犯意，因此處分不起訴。

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