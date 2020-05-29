彰化全面解封！　6月1日起校園對外開放

▲彰化國中小校園將於6月1日重新對外開放。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

配合中央流行疫情指揮中心宣布將於6月7日擴大鬆綁生活防疫措施，彰化縣政府同步考量截至5月28日，國內本土病例持續46天零確診，彰化縣第一階段已有近半數學校恢復校園開放，教育處宣布所屬中小學6月1日起校園空間(含戶外空間及場地租借)對外開放。

彰化縣政府教育處指出，因應國內疫情趨於穩定，配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，高級中等以下學校及幼兒園(所)於完備落實各項防疫規範下，辦理大型活動(含畢業典禮)可不受室內100人、室外500人之限制，有條件開放，僅限學校師生參加。

▲彰化國中小校園將於6月1日重新對外開放。（圖／ETtoday資料照）

至於校園開放空間則於6月1日起全面解封，但仍請學校於校門口公告開放時段與注意事項，並提醒民眾進入校園應遵守相關防疫措施，維持社交距離或戴口罩、勤洗手，並且配合實名制，落實防疫新生活，身體不適不外出在家休息，以共同守護校園安全。

另外，縣府辦公大樓及第二辦公大樓自6月1日起，解除進出管制，但仍維持入口處量額溫，實名制登記部分則由各局處自行管控登記外部訪客，視訊會議的擴大主管會議將恢復至彰化演藝廳辦理，但與會人員須全程配戴口罩。

其他縣府局處經管所轄場所，如身障兒少機構、照顧關懷據點、托嬰中心、圖書館、藝文活動場所等，在量額溫、落實實名制等防疫措施下開放各項服務及使用。此外，要提醒大家，搭乘大眾運輸，仍持續量體溫、戴口罩及各衛生所自6/1起假日停止販售口罩。

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