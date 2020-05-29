12歲妹街頭遭霸凌！4男輪流「助跑狂踹」邊打邊爽笑…超惡劣影片瘋傳

▲12歲少女慘遭4男圍毆。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日流傳一段「少女被多名男生毆打」的影片，在網上引起熱議。影片中，一位白衣馬尾妹被4至5名男子包圍，期間被不斷推倒狂踹，慘遭多人拳打腳踢。她其後一度走到旁邊，企圖逃離包圍圈，但仍被男子尾隨，並再次被暴打。事後，有網友透露，事發於雲南省楚雄州祿豐縣。

隨後，雲南省楚雄州祿豐縣人民政府新聞辦通報，該影片屬實，「被打女生已送至醫院檢查，4名涉事男生均已到案接受調查。」經醫院初步檢查，女生全身多處軟組織挫傷，正在醫院接受進一步檢查治療。

據流傳的影片顯示，少女被男生打倒在地，隨後被他們猛踹身體的不同部位，她在毆打過程中曾撥打電話，但手機也被男生打飛。

▲女孩毫無還手之力。（圖／翻攝自影片）

隨後，被打女生前往公園的石凳旁撿手機，再次被尾隨。之後，1名穿黑色T恤的男生撿了樹枝狀物體，不斷刺毫無還手之力的女孩。在此過程中，施暴男生都在不斷談笑。

雲南省楚雄州祿豐縣人民政府新聞辦通報，經公安機關調查，本月25日，李某康（男，15歲，學生）、普某鴻（男，14歲，學生）、李某有（男，15歲，學生）、普某（男，15歲，學生）4人因與朱某（女，12歲，學生）發生口角爭執，遂於下午放學後找到朱女，將其叫到校外新廣場進行毆打。

通報續指，打人的4名男生和監護人已向被打女生及監護人道歉；學校已按照相關規定對打人的4名男生給予了處分並進行嚴厲批評教育；公安機關正依法對該案件進行處理，對監護人進行批評教育。

目前，打人的4名男生均已到案接受調查。

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