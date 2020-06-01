　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高市不適任特教師「流竄」花蓮！　家長會怒嗆「不處理垃圾」：拒收到底

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼不適任特教師將轉介花蓮玉里國小，人本基金會與校方召開記者會表達嚴正抗議，呼籲全縣拒收。（圖／記者王兆麟攝，下同）

不適任特教師將轉介花蓮玉里國小，人本基金會與校方召開記者會表達嚴正抗議，呼籲全縣拒收。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

高雄市正興國小陳姓特教師，教學期間因不當對待特教生遭多名家長投訴後，在連續介聘2所學校均被以「不適任」為由遭校方「拒收」，陳姓特教師今年成功申請介聘花蓮玉里國小，全校得知後與人本教育基金會6月1日上午於花蓮縣議會召開記者會表達嚴正抗議拒絕訴求；另花蓮縣府教育處5月31日晚間已提前聲明立場，表示將召開教評會提案拒收陳師。

據了解，陳姓特教師於高雄任教期間，即多次傳出體罰、言語霸凌及不當管教等情形，違反教師輔導與管教辦法，面對身心障礙學生以言語辱罵、嘲諷方式管教，未依法針對學生差異進行個別化教育，亦被多名家長指控常於上課期間播放影片給學生看、自己只顧著滑手機，針對需訓練生活自理能力的學生言語辱罵，導致該名學生對如廁產生極大焦慮，亦曾因體罰及疏忽造成學生受傷。高雄市府曾指示學校啟動「不適任教師處理程序」展開調查，但陳師請假規避調查。

請繼續往下閱讀...

▲▼不適任特教師將轉介花蓮玉里國小，人本基金會與校方召開記者會表達嚴正抗議，呼籲全縣拒收。（圖／記者王兆麟攝，下同）

此外，陳姓特教師多次標榜治療復健無效，強迫推銷聰明水果、健康食品及營養品等，讓家長備感壓力而遭檢舉。更甚者，陳師疑似因規避不適任教師輔導相關程序，長期請假未到校，此舉措也造成各界對陳師接受相關輔導後之成效存有疑慮。以上事件讓玉里國小家長及教師們憂心，陳師無視身心障礙學生需求、無心從事特殊教育工作之情形，恐將造成身心障礙學生及家長們身心傷害。

去年5月陳師申請介聘到大樹區溪埔國小後遭校方拒收，今年5月再次申請介聘到山林區杉林國小也同樣被以不適任為由退回，於是她參加今年109年縣外介聘申請，成功以94.0的積分介聘至花蓮玉里國小。

記者會中人本基金會南部辦公室主任張萍表示，高雄市處理一個不適任的老師有這麼難嗎？一群家長從2018年底向學校申訴，迄今看不到調查報告。即便我們找出20年前，陳老師最早任教的壽山國小家長出面，舉發陳老師當時就以高價賣聰明果汁、更是不當管教累犯，正興國小還是說：「陳老師只是分享，不是推銷！」

張萍更質疑，正興國小花了半年的時間調查家長申訴內容。難道陳老師請假規避調查，學校就不敢直接認定事實嗎？為什麼學校不願（敢）訪談曾經花高價向陳老師購買聰明果汁的壽山國小家長呢？在IEP會議時大力遊說家長買直銷產品合法嗎？難道正興國小可以黑箱作業，不需要對外界說明嗎？可以任意逃避外界檢視與監督嗎？正興國小不肯解聘陳老師、拒絕特教班家長要求裝監視器、認定輔導有成效，那麼，為什麼不把陳老師留下來呢？為什麼正興國小可以同意陳老師請假長達287天，不用上班、薪水照領，是要包庇陳老師請到屆齡退休那天，再由全民買單嗎？而病情這麼嚴重的老師，還適合繼續去他校擔任特教班老師？

▲▼不適任特教師將轉介花蓮玉里國小，人本基金會與校方召開記者會表達嚴正抗議，呼籲全縣拒收。（圖／記者王兆麟攝，下同）

不適任特教師將轉介花蓮玉里國小，引起全校嘩然。（圖／民眾提供）

記者會上玉里國小家長會表達強烈不滿與嚴正抗議，表示花蓮不是垃圾場，不處理垃圾，堅決反對不適任老師「流竄」到花蓮，堅持拒收到底。

人本基金會更批評高雄市教育局已淪為不適任教師的工作介紹所。並提出以下訴求：
1、 我們呼籲花蓮南區甲國小教評會，應本於良知並發揮道德勇氣，拒絕成為不適任老師收容所！

2、 我們譴責高雄市政府嚴重違法、失職與無能：

●高雄市府教育局一年半來包庇正興國小師師相護，核備教評會不解聘，縱容不適任老師長達287天不上班卻薪水照領，到底浪費了政府多少公帑？還要付出多少社會成本？
●高雄市府放縱不適任老師長期請病假、規避責任，卻可以恣意申請介聘東調西調，讓各區家長疲於奔命、到處開記者會阻擋陳老師前往。今天即便順利擋下來，下一回又會輪到哪所學校驚恐？憑什麼是高雄市政府和正興國小犯錯，卻要讓其他無辜的特教生和家長承擔後果？
●特教學生已經很弱勢，偏鄉的特教學生長期在資源匱乏下，更是弱勢中的弱勢，請高雄市政府不要再欺負、霸凌偏鄉特教生及家長了！

3、 我們已於2019年1月24日向監察院陳情高雄市政府及正興國小嚴重違法失職，但迄今沒有看到任何糾正及監督，導致高雄市政府及正興國小更加肆無忌憚、為所欲為，官官相護、變本加厲，罔顧特教生權益，一再以鄰為壑，造成各地區特教家長的恐慌與不安。懇請監察院盡速完成調查，並查處相關人員行政責任，以維護特教生權益。

花蓮縣府教育處處長李裕仁表示，縣府立場與學校一致，支持學校及家長會拒絕不適任教師入校，縣府亦將全力協助玉里國小進行後續介聘處理相關作業，請陳師原服務學校對未盡不適任教師處理情形提出說明，並請玉里國小召開教師評審委員會後，向教育部召開之縣外介聘委員會提案不同意陳師調入本縣。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
快訊／新增1例境外移入　50多歲女美國出差遭感染！
六月「8項新制」一次看懂！夏季電價啟動　吹冷氣貴爆
特斯拉插進貨車「受損狀況」曝！　車頭沾滿沙拉醬
比實名制5元更便宜　11大通路「口罩解禁」搶購攻略一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第8屆全國大觀盃奪特金　崑山科大四國外籍生組隊導覽

快訊／新增1例境外移入　50多歲女美國出差遭感染！

LIVE／放過陳時中好嗎？緊守疫情空檔兼當業配王　指揮中心14時說明

台中弘文中學捐香草義賣所得給國衛院　陳時中全數回贈再加碼5萬

口罩禁制令解除　西螺和拓工廠湧入大量訊息「滑不到開頭」

口罩、雙鐵飲食解禁！「6月新制」一次看　夏季電價也啟動...猛吹冷氣貴爆

「白人警殺黑人」為何引發全美暴動？網點破憤怒關鍵：受害者都求饒了

端午粽美味但含高鉀、磷　豐原醫：腎臟患者...毋湯喔

高市不適任特教師「流竄」花蓮！　家長會怒嗆「不處理垃圾」：拒收到底

日本人覺得台灣超商臭？網一面倒曝關鍵：是這個味道啦！台人反擊了

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

第8屆全國大觀盃奪特金　崑山科大四國外籍生組隊導覽

快訊／新增1例境外移入　50多歲女美國出差遭感染！

LIVE／放過陳時中好嗎？緊守疫情空檔兼當業配王　指揮中心14時說明

台中弘文中學捐香草義賣所得給國衛院　陳時中全數回贈再加碼5萬

口罩禁制令解除　西螺和拓工廠湧入大量訊息「滑不到開頭」

口罩、雙鐵飲食解禁！「6月新制」一次看　夏季電價也啟動...猛吹冷氣貴爆

「白人警殺黑人」為何引發全美暴動？網點破憤怒關鍵：受害者都求饒了

端午粽美味但含高鉀、磷　豐原醫：腎臟患者...毋湯喔

高市不適任特教師「流竄」花蓮！　家長會怒嗆「不處理垃圾」：拒收到底

日本人覺得台灣超商臭？網一面倒曝關鍵：是這個味道啦！台人反擊了

第8屆全國大觀盃奪特金　崑山科大四國外籍生組隊導覽

中職／桃猿「想見你」　柯佳嬿為Rakuten Monkeys開球

快訊／新增1例境外移入　50多歲女美國出差遭感染！

給自己一個微醺假期！住中山希爾頓逸林酒店送調酒盤　每人每晚1650元起

小情侶公園涼亭忘情「上下流動」　網聚焦：整包衛生紙！龜山分局回應了

通姦罪違憲，然後呢？原告蒐證有誤觸刑責風險

玉山盃／郭峻瑋7.1局好投無失分　嘉市3比0淘汰南市

LIVE／放過陳時中好嗎？緊守疫情空檔兼當業配王　指揮中心14時說明

露天風呂能賞湛藍湖景！花蓮夢幻民宿　大熊玩偶滿滿圍繞超療癒

《RM》元老級PD結婚！　哈哈唱一半「李光洙衝上台圍新娘熱舞」全場尖叫

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

生活熱門新聞

口罩懶人包　一張圖懂開賣時間

快訊／7-11口罩每片5元！限量搶購方式曝光

口罩解禁價格飆漲？杜紫宸曝「超低成本」賭500片雞排

墾丁周末遊客爆滿！業者驚：10幾年沒看過　盼阿中一件事

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

今口罩自由賣「店長姐姐幫我訂4盒」　超商團購群組狂+1

大雷雨夜襲北部！全台防午後熱對流　下波鋒面報到時間曝

醫查房見「產夫累趴」霸床睡翻：太無解！

跑外送撐家計　女子遭丈夫搶走現金

出門小心！北北基15縣市大雨特報

快訊／《聯合晚報》宣布：6/2停刊

一中街摩西分海迎陳時中　她：拍不到阿中失望…男友神回

北北基大雨彈轟雷聲　圖看降雨熱區

一張圖曝台灣上空出現「出梅指標」

更多熱門

相關新聞

譚德塞：WHO新基金會　籌措「非傳統財源」

譚德塞：WHO新基金會　籌措「非傳統財源」

世衛組織（WHO）於27日的視訊簡報上向媒體宣布，將成立基金會「WHO Foundation」，籌措「非傳統來源」資金，以紓解2019新冠病毒（COVID-19）全球大流行期間的防疫花費。美國總統川普凍結資金並威脅改善後，WHO就推出基金會，時間點相近也引起外界揣測。

回顧塗鴉藝術家Keith Haring

回顧塗鴉藝術家Keith Haring

無殼男流竄旅館　棉被灑酒點火...一周燒2家

無殼男流竄旅館　棉被灑酒點火...一周燒2家

台日協會用古蹟辦公政府還資助成立基金會

台日協會用古蹟辦公政府還資助成立基金會

靠腰女孩　發起買玫瑰花做公益

靠腰女孩　發起買玫瑰花做公益

關鍵字：

適任特教師流竄人本基金會拒收

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

《青春有你2》「無修音真實片」外流

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

員警隨身碟忘了拔...愛妻裸照流傳被同事看光！

裙子掀起驚見鐵絲棒！台中150小隻女遭性侵

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

開心到南投旅遊！民宿親子房竟被強佔

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面