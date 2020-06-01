高市不適任特教師「流竄」花蓮！　家長會怒嗆「不處理垃圾」：拒收到底

▲不適任特教師將轉介花蓮玉里國小，人本基金會與校方召開記者會表達嚴正抗議，呼籲全縣拒收。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

高雄市正興國小陳姓特教師，教學期間因不當對待特教生遭多名家長投訴後，在連續介聘2所學校均被以「不適任」為由遭校方「拒收」，陳姓特教師今年成功申請介聘花蓮玉里國小，全校得知後與人本教育基金會6月1日上午於花蓮縣議會召開記者會表達嚴正抗議拒絕訴求；另花蓮縣府教育處5月31日晚間已提前聲明立場，表示將召開教評會提案拒收陳師。

據了解，陳姓特教師於高雄任教期間，即多次傳出體罰、言語霸凌及不當管教等情形，違反教師輔導與管教辦法，面對身心障礙學生以言語辱罵、嘲諷方式管教，未依法針對學生差異進行個別化教育，亦被多名家長指控常於上課期間播放影片給學生看、自己只顧著滑手機，針對需訓練生活自理能力的學生言語辱罵，導致該名學生對如廁產生極大焦慮，亦曾因體罰及疏忽造成學生受傷。高雄市府曾指示學校啟動「不適任教師處理程序」展開調查，但陳師請假規避調查。

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此外，陳姓特教師多次標榜治療復健無效，強迫推銷聰明水果、健康食品及營養品等，讓家長備感壓力而遭檢舉。更甚者，陳師疑似因規避不適任教師輔導相關程序，長期請假未到校，此舉措也造成各界對陳師接受相關輔導後之成效存有疑慮。以上事件讓玉里國小家長及教師們憂心，陳師無視身心障礙學生需求、無心從事特殊教育工作之情形，恐將造成身心障礙學生及家長們身心傷害。

去年5月陳師申請介聘到大樹區溪埔國小後遭校方拒收，今年5月再次申請介聘到山林區杉林國小也同樣被以不適任為由退回，於是她參加今年109年縣外介聘申請，成功以94.0的積分介聘至花蓮玉里國小。

記者會中人本基金會南部辦公室主任張萍表示，高雄市處理一個不適任的老師有這麼難嗎？一群家長從2018年底向學校申訴，迄今看不到調查報告。即便我們找出20年前，陳老師最早任教的壽山國小家長出面，舉發陳老師當時就以高價賣聰明果汁、更是不當管教累犯，正興國小還是說：「陳老師只是分享，不是推銷！」

張萍更質疑，正興國小花了半年的時間調查家長申訴內容。難道陳老師請假規避調查，學校就不敢直接認定事實嗎？為什麼學校不願（敢）訪談曾經花高價向陳老師購買聰明果汁的壽山國小家長呢？在IEP會議時大力遊說家長買直銷產品合法嗎？難道正興國小可以黑箱作業，不需要對外界說明嗎？可以任意逃避外界檢視與監督嗎？正興國小不肯解聘陳老師、拒絕特教班家長要求裝監視器、認定輔導有成效，那麼，為什麼不把陳老師留下來呢？為什麼正興國小可以同意陳老師請假長達287天，不用上班、薪水照領，是要包庇陳老師請到屆齡退休那天，再由全民買單嗎？而病情這麼嚴重的老師，還適合繼續去他校擔任特教班老師？

▲不適任特教師將轉介花蓮玉里國小，引起全校嘩然。（圖／民眾提供）

記者會上玉里國小家長會表達強烈不滿與嚴正抗議，表示花蓮不是垃圾場，不處理垃圾，堅決反對不適任老師「流竄」到花蓮，堅持拒收到底。

人本基金會更批評高雄市教育局已淪為不適任教師的工作介紹所。並提出以下訴求：

1、 我們呼籲花蓮南區甲國小教評會，應本於良知並發揮道德勇氣，拒絕成為不適任老師收容所！

2、 我們譴責高雄市政府嚴重違法、失職與無能：

●高雄市府教育局一年半來包庇正興國小師師相護，核備教評會不解聘，縱容不適任老師長達287天不上班卻薪水照領，到底浪費了政府多少公帑？還要付出多少社會成本？

●高雄市府放縱不適任老師長期請病假、規避責任，卻可以恣意申請介聘東調西調，讓各區家長疲於奔命、到處開記者會阻擋陳老師前往。今天即便順利擋下來，下一回又會輪到哪所學校驚恐？憑什麼是高雄市政府和正興國小犯錯，卻要讓其他無辜的特教生和家長承擔後果？

●特教學生已經很弱勢，偏鄉的特教學生長期在資源匱乏下，更是弱勢中的弱勢，請高雄市政府不要再欺負、霸凌偏鄉特教生及家長了！

3、 我們已於2019年1月24日向監察院陳情高雄市政府及正興國小嚴重違法失職，但迄今沒有看到任何糾正及監督，導致高雄市政府及正興國小更加肆無忌憚、為所欲為，官官相護、變本加厲，罔顧特教生權益，一再以鄰為壑，造成各地區特教家長的恐慌與不安。懇請監察院盡速完成調查，並查處相關人員行政責任，以維護特教生權益。

花蓮縣府教育處處長李裕仁表示，縣府立場與學校一致，支持學校及家長會拒絕不適任教師入校，縣府亦將全力協助玉里國小進行後續介聘處理相關作業，請陳師原服務學校對未盡不適任教師處理情形提出說明，並請玉里國小召開教師評審委員會後，向教育部召開之縣外介聘委員會提案不同意陳師調入本縣。

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