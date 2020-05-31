兩岸緊張！　范疇專案報告民進黨「台海3年內可能開戰」

▲美中對抗升溫，台海軍力再成焦點。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

美中關係緊張，台海情勢也隨之升溫。作家范疇長期關注兩岸動向，日前受邀到民進黨中央進行專案報告，評估台海戰爭最快3個月、最慢3年發生，屆時情勢不容樂觀，也擔憂台灣年輕人是否有上戰場保衛台灣的決心。

根據《東森新聞》報導，范疇今年3月受邀出席民進黨中常會，針對兩岸情勢提出警告。他評估，接下來3個月到3年內可能發生台海戰爭，民進黨政府必須做好心理準備。

▲國軍M60A3主力戰車。（資料照／記者李毓康攝）

民進黨立委鄭運鵬回應，黨內一些意見領袖與范疇觀點不同，不過，「對中國，台灣不要插隊；對美國，台灣不能掉隊，維持一個台灣在中國跟美國中間的平衡關係，他（范疇）是做這樣的強烈建議。」

范疇強調，未來台海戰爭模式並非過去假想的全面開戰，有可能是小規模軍事衝突，所以時間範圍才縮小至3年之內。此外，即便有民調顯示7成民眾願意保台，他仍抱持懷疑態度，擔憂台灣年輕人沒有決心一戰。

▲民調顯示7成民眾願意為台而戰，范疇持懷疑態度。（資料照／記者李毓康攝）

軍情與航空網站主編施孝瑋指出，以現況來說，解放軍並沒有運送大量部隊、對台灣進行快速登陸的力量，意即不具備「終結戰爭」的能力。如果3年內發生衝突，台灣還有一戰的機會。

對比兩岸主要軍力，解放軍在戰鬥機上擁有殲-10、殲-11、殲-20、蘇-30及蘇-35，國軍則有F-16V、幻象2000、經國號及F-5E，但對岸殲-20匿蹤戰機逐漸形成戰力，構成威脅。

▲共軍殲-20掛彈演訓。（圖／翻攝微博）

海軍部分，解放軍擁有我所沒有的遼寧鑑、山東鑑2艘航母，驅逐艦數量也愈來愈多；我軍則以紀德級為首，還有成功級、康定級及濟陽級。

有不少民眾疑問：為何台灣沒航母？主因是航母用於遠程攻擊，台灣作戰以守勢為主，一來是沒有需求，二來是沒有適合的地形和港口。

▲蘭陽號巡防艦（圖／資料照）

陸軍戰力上，解放軍有最新型的ZTZ-99主力戰車，被稱為中國陸戰王牌。國軍現階段則只有M60A3戰車，美國售台的M1A2主力戰車仍在等待交付。

不過，台灣戰略學會研究員蘇紫雲表示，兵力跟火力的關聯性不僅僅只有數量，戰場的環境也是一大關鍵，「畢竟台灣是所謂的戰略守勢，有點像是棒球的概念，我們有主場優勢。」

▲學者分析，台灣以守勢為主，擁有環境優勢。（資料照／記者郭世賢攝）