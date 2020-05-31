罷免韓國瑜後要吃什麼？　罷韓投票所周邊美食攻略來了！

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票6月6日舉行，至今倒數1周。民進黨青年部在臉書粉專除了貼出投票所網址供民眾查詢，還列出各地投票所周邊美食，文字上更不忘暗酸親中藝人劉樂研。

民進黨青年部表示，「高雄人的民主滋味！家鄉味道！6月6日，回家投票！高雄的朋友，你有多久沒回家了呢？」特別列出投票所周邊美食，這次回家投票，投完票後，除了丹丹，還有別的選擇。

民進黨青年部貼出投票所查詢網址（https://polling.cec.gov.tw），並提到，家鄉的味道，是那麼的美好，「民主的滋味，需要你的挺身捍衛」，6月6日買張車票、投下選票，回味家鄉的味道、品嚐屬於高雄人的民主滋味。

民進黨青年部列出投票所周邊美食：

旗山美濃燕巢我都行：

旗山潮魯魯肉飯

美濃阿海粄條

燕巢風味外省麵

岡山茄萣彌陀我都愛：

岡山翔園羊肉店

茄萣阿銘牛肉店

彌陀老家肉燥飯

左營楠梓三民都可以：

左營汾陽餛飩創始店

楠梓楊寶寶蒸餃

左營肉粽蛋餅

三民60年無名老麵店

林園仁武大寮沒問題

林園市場麵線糊

仁武和記牛雜湯

大寮饌記牛肉

鹽埕新興苓雅鹽埕我願意：

鹽埕金溫州大餛飩

新興錦田肉燥飯

苓雅香味海產粥

鹽埕鴨肉本

鳳山旗津前鎮小港很ok：

鳳山赤山肉圓

旗津20年老店烤小卷

前鎮超人氣蔥油餅

小港華興鴨庄

▼民進黨青年部推出罷韓投票所美食攻略。（圖／翻攝民進黨青年部臉書）