罷免韓國瑜後要吃什麼？　罷韓投票所周邊美食攻略來了！

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）
記者黃巈禾／綜合報導
高雄市長韓國瑜罷免案投票6月6日舉行，至今倒數1周。民進黨青年部在臉書粉專除了貼出投票所網址供民眾查詢，還列出各地投票所周邊美食，文字上更不忘暗酸親中藝人劉樂研。
民進黨青年部表示，「高雄人的民主滋味！家鄉味道！6月6日，回家投票！高雄的朋友，你有多久沒回家了呢？」特別列出投票所周邊美食，這次回家投票，投完票後，除了丹丹，還有別的選擇。
民進黨青年部貼出投票所查詢網址（https://polling.cec.gov.tw），並提到，家鄉的味道，是那麼的美好，「民主的滋味，需要你的挺身捍衛」，6月6日買張車票、投下選票，回味家鄉的味道、品嚐屬於高雄人的民主滋味。
民進黨青年部列出投票所周邊美食：
旗山美濃燕巢我都行：
旗山潮魯魯肉飯
美濃阿海粄條
燕巢風味外省麵
岡山茄萣彌陀我都愛：
岡山翔園羊肉店
茄萣阿銘牛肉店
彌陀老家肉燥飯
左營楠梓三民都可以：
左營汾陽餛飩創始店
楠梓楊寶寶蒸餃
左營肉粽蛋餅
三民60年無名老麵店
林園仁武大寮沒問題
林園市場麵線糊
仁武和記牛雜湯
大寮饌記牛肉
鹽埕新興苓雅鹽埕我願意：
鹽埕金溫州大餛飩
新興錦田肉燥飯
苓雅香味海產粥
鹽埕鴨肉本
鳳山旗津前鎮小港很ok：
鳳山赤山肉圓
旗津20年老店烤小卷
前鎮超人氣蔥油餅
小港華興鴨庄
▼民進黨青年部推出罷韓投票所美食攻略。（圖／翻攝民進黨青年部臉書）