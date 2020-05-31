「辣台派」動作快！破2000人加入民進黨　31日前申請送520入黨紀念品

▲總統蔡英文520就職典禮。（圖／總統府提供）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文號召年輕人一起加入民進黨，31日透過Line官方帳號宣傳，只要在31日晚間12點前申請入黨，就可以獲得獨家紀念品。

蔡英文於520後展開第二任期，並號召年輕人一起加入民進黨，目前線上申請已突破2000人，只要於今晚12點前，申請並成功加入民進黨黨員，除了原本的黨證外，還會致贈520入黨行動紀念品。成功加入民進黨的辣台派們，未來可優先參與民進黨舉辦的相關活動，更有機會與蔡英文直接互動。

蔡英文日前回歸黨主席致詞表示，民進黨未來將展開行動，爭取更多社會力量加入，要貼近社會的脈動，讓民主不斷進步，因此，有一項非常重要的任務，要請大家同行，誠摯邀請各位「辣台派」加入民進黨，成為夥伴，一起用行動改變台灣。

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