　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「辣台派」動作快！破2000人加入民進黨　31日前申請送520入黨紀念品

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文520就職典禮。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文520就職典禮。（圖／總統府提供）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文號召年輕人一起加入民進黨，31日透過Line官方帳號宣傳，只要在31日晚間12點前申請入黨，就可以獲得獨家紀念品。

蔡英文於520後展開第二任期，並號召年輕人一起加入民進黨，目前線上申請已突破2000人，只要於今晚12點前，申請並成功加入民進黨黨員，除了原本的黨證外，還會致贈520入黨行動紀念品。成功加入民進黨的辣台派們，未來可優先參與民進黨舉辦的相關活動，更有機會與蔡英文直接互動。

蔡英文日前回歸黨主席致詞表示，民進黨未來將展開行動，爭取更多社會力量加入，要貼近社會的脈動，讓民主不斷進步，因此，有一項非常重要的任務，要請大家同行，誠摯邀請各位「辣台派」加入民進黨，成為夥伴，一起用行動改變台灣。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
快訊／桃園霞雲瀑布溺水意外！1男下水後不見蹤影…命危搶救中
白家綺領口開太V！胸前露「黑色陰影」…網羞爆：跑出來了
「出來，不要躲了」父救愛女落水失蹤　妻女滿腳泥..岸邊淚喊影
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷韓蓋牌策略有內幕…苗博雅憂「3狀況發生」　恐成「滋養韓國瑜的養分」

「辣台派」動作快！破2000人加入民進黨　31日前申請送520入黨紀念品

棄藍投白！謝立功被柯文哲打動：民眾黨秘書長比較能發揮

男神的逆襲…高嘉瑜嘴巴「破3個洞」　粉絲灌爆：唸一千次玄彬對不起

時力民調／64.3%民眾支持振興券規劃　62.9%對政府紓困有信心

謝立功主動退黨接任民眾黨秘書長　國民黨表達「遺憾」：6月考紀會處理

國民黨拋全民普發6千元現金　柯文哲：不要亂喊價

影／防疫優先低調挺韓　國民黨串連15縣市長拍片宣傳「安心旅遊」

罷免韓國瑜後要吃什麼？　罷韓投票所周邊美食攻略來了！

罷韓團體插旗三山造勢！韓國瑜「平常心看待」拚市政...讓市民決定

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

楊丞琳掀衣炸出3條線「腹肌在這邊」　狂玩《動森》呼籲身邊人：可以follow流行腳步嗎

懷疑女兒交男友！陽台偷窺行蹤 結局超展開...網：標準台式老媽

CNN記者直播中被警察上銬帶走　黑人遭警壓脖慘死引爆全美抗議

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

蘇貞昌「跳針」拒答振興措施　蔣萬安怒轟傲慢、藐視國會！

罷韓蓋牌策略有內幕…苗博雅憂「3狀況發生」　恐成「滋養韓國瑜的養分」

「辣台派」動作快！破2000人加入民進黨　31日前申請送520入黨紀念品

棄藍投白！謝立功被柯文哲打動：民眾黨秘書長比較能發揮

男神的逆襲…高嘉瑜嘴巴「破3個洞」　粉絲灌爆：唸一千次玄彬對不起

時力民調／64.3%民眾支持振興券規劃　62.9%對政府紓困有信心

謝立功主動退黨接任民眾黨秘書長　國民黨表達「遺憾」：6月考紀會處理

國民黨拋全民普發6千元現金　柯文哲：不要亂喊價

影／防疫優先低調挺韓　國民黨串連15縣市長拍片宣傳「安心旅遊」

罷免韓國瑜後要吃什麼？　罷韓投票所周邊美食攻略來了！

罷韓團體插旗三山造勢！韓國瑜「平常心看待」拚市政...讓市民決定

喀布爾恐怖攻擊「炸毀電視台巴士」記者喪生　IS出面宣稱犯案

勾人妻公園幽會「慶祝通姦除罪」被圍毆！他到案說實話了…自導自演真相曝

不斷更新／雙洋投壓制皆三上三下　首局兄弟0比0富邦

染疫住院2星期！美國男子出院收「2500萬帳單」嚇傻　老婆的治療費還沒算…

新加坡水獺闖spa中心爽吃百條魚　女星養13年招財金龍魚也遭殃

春風IG公開示愛「這就是愛情」　張景嵐羞曝兩人關係：連我爸都傳給我

口罩原物料5月大漲160%　中衛6月1日公布新售價：勢必會漲

DIOR馬鞍包變超迷你　隨意換4種背法，小資族也能負擔的起

「AI認證第一美女」遭影射吸大麻！　主動拔毛髮驗毒結果出爐

中職／借重潘武雄適時一擊　遇到左投先放板凳

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

政治熱門新聞

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

罷韓倒數7天！「數位諸葛亮」出手了

台灣給WHO警告信？陳佩琪譏「硬拗」

韓粉讚高雄前金「國際級馬路」　一張照歪樓

川普宣布退WHO　江啟臣：短視

高嘉瑜讚蔡易餘年輕時像玄彬

快訊／謝立功：擔任民眾黨秘書長

黃捷舉起議長的法槌　網：市長不下台不放下

鄭文燦母親辭世享壽85歲　鄭取消所有行程

王世堅不滿振興券…怒批「沒出息！」

高雄前金「國際級馬路」　一張照曝10個月韓國瑜驚人差異

共機頻擾台！蔡英文核定空作部副指揮官提升為中將

進入紓困後　蔡英文滿意度降8.9個百分點

鄭文燦斷肋骨…母親做這件事

更多熱門

相關新聞

鄭永年：美國犧牲台港對付中國

鄭永年：美國犧牲台港對付中國

新加坡國立大學東亞研究所教授鄭永年近日指出，美國正透過「以華制中」的新戰略對付中國，當中的「華」指的則是台灣與香港。他呼籲北京應該繼續加大對台灣與香港的開放，用「軟性手法」促進整合，政治方面則可以慢慢來，最後一定能找到解決方式。

連勝文批蔡英文：拚台獨為真、挺港獨為假

連勝文批蔡英文：拚台獨為真、挺港獨為假

再見敦南誠品！蔡英文：24小時自由自在逛書店是台灣人獨特的幸福

再見敦南誠品！蔡英文：24小時自由自在逛書店是台灣人獨特的幸福

高嘉瑜讚蔡易餘年輕時像玄彬

高嘉瑜讚蔡易餘年輕時像玄彬

人民日報：台獨若以身試法，必遭嚴懲

人民日報：台獨若以身試法，必遭嚴懲

關鍵字：

蔡英文辣台派民進黨

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

丫頭登記臉超臭「今天不結了啦！」

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

20歲女醉倒遭性侵　驚醒發現內褲有味道

首批只有2萬盒！全家開賣口罩「每片低於5元」

台灣人開什麼車「年收入最高」？

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

阿嬤餵菜吃不夠！肥蝸翻垃圾覓食

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

王中平女兒超正！5仙氣美照電暈6千網友

住院醫師離奇死亡　陳屍住家附近

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

更多

最夯影音

更多
伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精
高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面