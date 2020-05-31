80款口罩花色曝光！網曬一張「MIT台灣圈」　中衛官方回應

▲網友在中衛的臉書曬出口罩大全，引起熱議。（圖／翻攝中衛臉書）



記者柯振中／綜合報導

口罩大廠中衛30日發文感謝，疫情流行期間，國軍幫忙製造口罩，特地印製了迷彩獎狀，頒發給國軍弟兄，在網路上引起熱議，迷彩口罩是否上市，也出現廣泛討論。隨後，有網友曬出「超齊全」口罩花色，超過80款的口罩以圓形散開排列，馬上又引起一波熱潮。

中衛30日透過臉書發文，2月初疫情爆發時，口罩供不應求，當時國軍進入中衛，投入生產線，如同一場及時雨，讓工廠口罩產能提高10到15％，供貨更加迅速、快捷，民眾也可以盡早拿到口罩。

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▼中衛感謝國軍進駐3個月。（圖／翻攝中衛臉書）



中衛回應，由於國軍即將離開，他們特別使用與軍人最為匹配的迷彩口罩，製作成感謝獎狀，送給參與口罩戰役的每位軍人，「相信這3個月，會成為我們所有人一生中最獨特的回憶之一。」

眾多網友感念中衛、國軍的辛勞，紛紛在下方留言，「謝謝中衛跟國軍兄弟們辛苦了，特地戴上迷彩向你們致敬」、「感恩每一位付出的人，這世界因您們過的更好。謝謝。」此外，迷彩口罩也引起熱議，讓不少人出面詢問，是否會販賣這款口罩。中衛小編則幽默回應，「敬請期待。」

▼網曬出口罩大全，引起熱烈討論。（圖／翻攝中衛臉書）



除了迷彩口罩，還有網友在下方留言曬出「口罩花色大全」的照片，向國家口罩隊致敬，新穎的排列方法受到矚目，連中衛的小邊也忍不住留言，「哇！新排法！小編有注意到（大拇指）（大拇指）」，更有許多網友留言、按讚。

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▼除了曬出圓形口罩大全的網友，也有人秀出自己的收藏。（圖／翻攝中衛臉書）

