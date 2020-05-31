疫情後人流首度破萬！　東大門夜市6／1日起免戴口罩

▲花蓮東大門夜市30日晚間來客數超過1萬，是自疫情爆發以來人流首度破萬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情截至5月30日已連續48日無本土新增案例，而自國內疫情逐漸減緩及各縣市解除相關管制後，國內旅遊氛圍開始復甦，花蓮縣政府亦於109年5月29日發布「防疫新生活運動」，宣布自6月1日起解除強制戴口罩規定，東大門夜市於30日晚間來客數超過1萬，是自疫情爆發以來人流首度破萬，顯見夜市旅遊熱度開始加溫。

花蓮縣政府觀光處副處長張志翔表示，花蓮東大門夜市自列為旅遊警示管制熱點後，遊客數大為縮減，攤商生意受到嚴重衝擊，今年4月10日實施園區人流管制後，夜市平日來客數約2,000人上下，假日也僅在約5,000人左右，防疫期間未有人流超出管制上限情形，未來夜市仍繼續實施入園遊客體溫監測及人流管制，提供遊客安心用餐的環境。

花蓮東大門福町夜市主委黃家明表示，鑒於國內疫情緩和，夜市人潮逐漸回流，期盼中央能儘速解除東大門夜市旅遊警示，讓夜市回歸往日榮景。他並感謝疫情期間防疫人員的辛勞，確保夜市旅遊環境「零確診，」希望疫情在減緩之際，縣府能協助攤商後續振興及行銷推廣，吸引遊客來到東大門夜市。

花蓮縣政府公布「防疫新生活運動」，6月1日起進出藝文場所、餐飲場所、長照據點、公共場所及各大學校等公共場所不再強制要求民眾配戴口罩，但有發燒或呼吸道症狀、進入醫療院所、出入通風不良或擁擠密閉空間及本身有慢性病者，仍須配戴。

因應新冠肺炎疫情趨緩及為配合防疫新生活運動，考量東大門夜市為戶外場所且防疫措施成效良好，經縣府研議後決定自6月1日起解除口罩管制。惟東大門夜市被列為旅遊警示管制熱點部分尚未解除，將持續配合中央實施入園遊客體溫監測及人流管制，至於何時解除管制仍需視中央疫情管制政策再行調整。另觀光產業振興部分，配合中央政策啟動相關振興計畫，已開始籌備相關工作，期能協助觀光產業儘快復甦。

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