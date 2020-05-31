獨／6/1國軍光榮退場合影　國家隊讚爆含淚感謝！無名英雄「紡織所」曝心聲

▲淨新口罩感謝高雄市後備指揮部投入支援生產。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，6月1日起正式開放口罩自由買賣，同時，國軍人力支援也將逐步退場，對此，淨新口罩總經理許哲銘也在全員退場前，和61名國軍合照留念，感謝辛苦的國軍在疫情之間大力協助，讓場內產能大量提升。

2020年2月，國內疫情開始蔓延，在口罩供不應求的狀況下，國軍陸續進駐口罩工廠支援生產，不過隨著徵收階段性任務達成，國軍也將陸續退場。許哲銘回憶起這段共甘苦的日子，也不禁大喊：「你們辛苦了！感謝高雄市後備指揮部從最初5位國軍支援，陸續增額到61位，全員支持到最後一刻，從2月1號起，歷經勞動節還有每個週六日，大家都是無休息的配合政府投產，所以廠內的產能才有所提升。」

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▲▼淨新口罩下午忙著出貨。（圖／記者吳奕靖攝）

而在口罩徵收期間，紡織產業綜合研究所也進駐到口罩工廠內，協助國軍投入生產線、控制原物料，並且每天向衛服部回報產量，歷經4個月共120天的不眠不休的努力下，國家隊終於可以光榮退場，對此，產品部組員洪嘉淦表示，回憶國家隊組成的這120天，剛來到淨新幫忙時，看到很多民眾都在工廠門口搶著要買口罩，有人求、有人哭，到現在每個人都能買到口罩，甚至台北的朋友也買到淨新出產的口罩，「看到自己在顧的東西，全國都在跑了！」

▲▼紡織產業綜合研究所產品部組員洪嘉淦表示，要協助淨新推向國際。（圖／記者吳奕靖攝）

「我的工作還在繼續，要把淨新推向國際！」洪嘉淦表示，紡織所還有一項工作，就是口罩的驗證單位，所以透過驗證數據，要幫淨新申請國際證件，所以責任未了，而是轉向國際戰。

▲淨新口罩感謝高雄市後備指揮部投入支援生產。（圖／記者許宥孺翻攝）