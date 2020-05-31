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Google確定延後發表Android 11　外媒揭露關鍵原因！

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▲▼Android 11。（圖／記者郭芳如攝）

▲Google原先預計在6月3日發表新一代Android作業系統，不過卻臨時宣布因故延後舉行活動。（示意圖／記者郭芳如攝）

記者紀佳妘／綜合外電報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，Google將I/O年度開發者大會改為線上舉行，預計6月3日發表Android 11 Beta，不過Android Developers的官方Twitter稍早推文指出，「現在不是慶祝的時候」，因此將延後舉辦該場活動。

根據Android Developers Twitter指出，很高興向大家介紹關於Android 11相關訊息，但「現在不是慶祝的時候」，因此該場活動將延後舉行，至於為何延期、延到何時，並沒有透露太多訊息，僅說會盡快確認發布時間。

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）膝蓋壓制致死，引發全美各地激烈抗議，多個城市實施宵禁，引起各界高度關注。

根據《The Verge》報導指出，Google雖然沒有說明活動延期原因，但在宣布消息的時候，「佛洛伊德之死」抗議事件持續延燒，聖荷西（San Jose）、奧克蘭（Oakland）等地爆發激烈衝突，而Google有很多員工居住在這幾個區域，因此臨時宣布延期，可能與這起事件有所關聯。

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