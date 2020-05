Google確定延後發表Android 11　外媒揭露關鍵原因！

▲Google原先預計在6月3日發表新一代Android作業系統,不過卻臨時宣布因故延後舉行活動。(示意圖/記者郭芳如攝)

記者紀佳妘/綜合外電報導

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響,Google將I/O年度開發者大會改為線上舉行,預計6月3日發表Android 11 Beta,不過Android Developers的官方Twitter稍早推文指出,「現在不是慶祝的時候」,因此將延後舉辦該場活動。

根據Android Developers Twitter指出,很高興向大家介紹關於Android 11相關訊息,但「現在不是慶祝的時候」,因此該場活動將延後舉行,至於為何延期、延到何時,並沒有透露太多訊息,僅說會盡快確認發布時間。

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察蕭文(Derek Chauvin)膝蓋壓制致死,引發全美各地激烈抗議,多個城市實施宵禁,引起各界高度關注。

根據《The Verge》報導指出,Google雖然沒有說明活動延期原因,但在宣布消息的時候,「佛洛伊德之死」抗議事件持續延燒,聖荷西(San Jose)、奧克蘭(Oakland)等地爆發激烈衝突,而Google有很多員工居住在這幾個區域,因此臨時宣布延期,可能與這起事件有所關聯。

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.