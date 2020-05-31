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陸熔噴布價格崩盤　每噸180萬元跌到剩8千元「機器只能當廢鐵賣」

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▲▼ 口罩,熔噴布,額溫槍。（圖／ 路透社）

▲熔噴布是口罩的製造原料，在疫情初期價格狂飆。（圖／ 路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情席捲全球，口罩成為重要物資，也令口罩原料「熔噴布」瘋狂漲價。不過，陸媒《證券時報》近日報導，隨著疫情趨緩，以及各地產能陸續跟進，大陸熔噴布的價格已從巔峰的每噸45萬元（約188萬元新台幣）暴跌至2千元（約8千元新台幣）。

《證券時報》訪問了一名江蘇揚中市的酒店老闆娘，她表示，熔噴布市場最瘋狂的時刻，外地人不斷來揚中市找貨，酒店天天都爆滿，她見有商機，也找了幾個朋友合夥，購買6台生產熔噴布的機器，「我們買的是產能最小的45機，以前一台才1萬元，我們買的時候是3萬元，3天後拿貨漲到6萬元，只好加價買下來，因為你不買，馬上有別人搶著要。」

老闆娘指出，她算是趕上了好時候，熔噴布生產出來時，每噸能賣到35萬元，20天裡面，機器共運轉了10天，就賺了20萬元，但她並不滿意，「跟別人比起來，賺得太少了，朋友裡面有人賺了幾百萬，還有上千萬的！」

▲▼ 口罩,熔噴布,額溫槍。（圖／ 路透社）

疫情受控後，揚中的熔噴布市場逐漸冷清，價格也降到每噸20萬元，不過武漢一解封，價格又突然飆漲，老闆娘提到，「4月8日武漢解封後，鎮上突然來了上百個湖北人，那時就開始搶布了，每噸價格從20萬到25萬，接著就是28萬、33萬、35萬，後來一下子就漲了40萬！」

就在價格最高點的時刻，大陸官方開始嚴抓熔噴布品質，揚中市官方也於4月15日突然要求所有熔噴布生產經營企業全面停產整頓。老闆娘透露，當時整個揚中據說有5千台機器，很多人都跑到其它省市生產，還有的躲到山裡面，她自己有酒店要經營，走不開，所以把機器用15萬元賣了。

老闆娘表示，因為政府突然喊停，所以虧錢的人很多，最高賣到45萬元的熔噴布，一下子跌到2千元，機器現在一台1萬元也沒人要，就跟垃圾一樣，只能當成廢鐵賣。

▲▼ 口罩,熔噴布,額溫槍。（圖／ 路透社）

較晚進場，購買了二手機器的馬先生則說，他跟朋友前後投入200多萬元，但一直生產不出熔噴布，後來勉強生產出來了，國家正好開始嚴抓品質，「我們生產出來的都是『爛布』，都不合格，都爛在手裡了。」

馬先生坦言，他到現在還在調試機器，熔噴布的質量也正在提升，「生產口罩肯定是不合格，只能勉強用來做尿布，每噸只能賣到1萬元左右，基本上是虧錢的。」

根據揚中市市場監管局4月10日的抽查資料顯示，當地8家熔噴布企業中，只有3家企業的產品，細菌過濾效率符合95%以上的標準，過濾效率最差的僅有39.4%。

ET快訊
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陸「口罩原料」價格崩盤！　每噸180萬跌到剩8千「機器只能當
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