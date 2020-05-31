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口罩原物料5月大漲160%　中衛6月1日公布新售價：勢必會漲

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▲中衛口罩從6月起除政府徵收外，全數用在內銷。（圖／中衛提供）

▲中衛口罩6月恢復自由買賣，因口罩原物料大漲，售價必漲但會合理。（圖／中衛提供）

記者李忠憲／台中報導

中央因應新冠肺炎疫情趨緩，宣布口罩6月1日解禁可以自由買賣，老牌醫療口罩大廠中國衛生材料生產中心股份有限公司31日表示，6月1日將公布新售價，並坦言5月口罩原物料大漲，價格勢必會漲，但售價合理。

進駐口罩大廠中衛19名國軍30日退場，廠方也緊急招募新員工因應。中衛也宣布，將從6月1日起單日產能維持原有75萬片，除45%政府徵用外，其餘40萬片全用在內銷，政府6月30日徵用截止，7月起將開始逐步展開外銷。

請繼續往下閱讀...

中衛今天針對口罩將恢復自由買賣進一步說明並表示，從明天開始會有產能55%的口罩透過實體通路或網購平台流通到市面，初步以滿足內銷需求為主。在疫情爆發前，中衛彩色口罩在PCHOME購物平台售價每片約7元，疫情後預料會高於7元，甚至會超過10元。

▲中衛在臉書官宣。（圖／翻攝自CSD中衛臉書）

▲中衛在臉書宣布口罩會透過實體與網購通路販售，不開放一般民眾零售或團購、預購。（圖／翻攝自CSD中衛臉書）

中衛解釋，疫情影響，口罩原物料飆漲，5月漲幅就高達160%，連最關鍵防病毒的「熔噴布」都漲。至於價格會漲到多少，明天就會對外公布。

對於民眾關心可在哪邊買到中衛口罩，中衛表示，公司並沒有提供消費者零售、團購、批發或預購，1日後口罩會鋪貨到各實體或網購平台通路。實體通路包括7-11、屈臣氏、康是美、家樂福、大潤發、寶雅、丁丁、杏一、躍獅、維康、Tomod's、松本清、墊腳石、札幌藥局、分子藥局、佑全、啄木鳥、大樹、健康人生。

網購平台則有東森 、PCHOME、博客來 、MOMO、YAHOO、PAYEASY、、蝦皮購物、墊腳石。

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