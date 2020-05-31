全台最大堤坡滑梯樂園新區啟用　侯友宜體驗滾輪滑梯直呼「屁股被按摩」

▲侯友宜體驗「雲豹滾輪滑梯」。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導

新北大都會公園繼幸運草地景溜滑梯、7米高瀑布滑草場後，以「台灣特色動物」主題遊樂區31日啟用。新北市長侯友宜上午開箱試溜，炎熱天氣下親自體驗「雲豹滾輪滑梯」，直呼「屁股被按摩了」、「真舒服又有快感」！

新北大都會公園利用二重疏洪道堤坡既有高度，自107年打造出幸運草地景溜滑梯之後，108年再度推出第一座7米高瀑布滑草場，營造兼具娛樂與地景藝術機能的假日休閒好去處，已成為北部熱門的遊戲景點。

高灘處表示，今年以「台灣特色動物」主題遊樂區，從辰光橋至中山橋間長度約800公尺寬50公尺，總面積有4公頃的空間，打造全台最大共融且全齡化堤坡特色滑梯樂園，31日開放部份區域，可愛的台灣獮猴管狀溜滑梯與新北市民見面。

高灘處指出，今天正式啟用設施的包括台灣獮猴管狀溜滑梯、雲豹滾輪滑梯、藤蔓鋼管滑梯、梅花鹿攀爬塊、山豬搖搖馬、瓢蟲搖搖盤、台灣黑熊鞦韆等設施，色彩鮮艷、外型可愛吸睛的遊樂設施，彷彿像是走進美麗的動物園。

侯友宜表示，「考量國內疫情逐漸穩定控制中，為兼顧民眾防疫與生活，新北市政府下一步將推新型態安全生活模式，防疫也要繼續拚市政，對市政建設的腳步也不會停歇」，也提醒民眾走出戶外運動、增強免疫力同時，除了個人衛生，也要落實戴口罩、勤洗手，一起防疫新生活運動。

新北大都會公園的遊戲場域分為4個A、B、C、D主題區，全區總長800公尺、寬50公尺，總面積有4公頃，是全台最大共融且全齡化堤坡滑梯樂園，預計於今年7月全面完工。

高灘處表示，全區將於7月份開放使用，未來連結周邊既有婚紗廣場、樂遊天地、重新市集等各式吃喝玩樂景點，歡迎大小朋友都能趁著晴朗好天氣來活動筋骨，共同享受歡樂時光。

▼侯友宜體驗「雲豹滾輪滑梯」。（圖／記者張榮恩攝）