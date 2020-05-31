　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全台最大堤坡滑梯樂園新區啟用　侯友宜體驗滾輪滑梯直呼「屁股被按摩」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼侯友宜體驗「雲豹滾輪滑梯」。（圖／記者楊蕓攝）

▲侯友宜體驗「雲豹滾輪滑梯」。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導

新北大都會公園繼幸運草地景溜滑梯、7米高瀑布滑草場後，以「台灣特色動物」主題遊樂區31日啟用。新北市長侯友宜上午開箱試溜，炎熱天氣下親自體驗「雲豹滾輪滑梯」，直呼「屁股被按摩了」、「真舒服又有快感」！

新北大都會公園利用二重疏洪道堤坡既有高度，自107年打造出幸運草地景溜滑梯之後，108年再度推出第一座7米高瀑布滑草場，營造兼具娛樂與地景藝術機能的假日休閒好去處，已成為北部熱門的遊戲景點。

高灘處表示，今年以「台灣特色動物」主題遊樂區，從辰光橋至中山橋間長度約800公尺寬50公尺，總面積有4公頃的空間，打造全台最大共融且全齡化堤坡特色滑梯樂園，31日開放部份區域，可愛的台灣獮猴管狀溜滑梯與新北市民見面。

高灘處指出，今天正式啟用設施的包括台灣獮猴管狀溜滑梯、雲豹滾輪滑梯、藤蔓鋼管滑梯、梅花鹿攀爬塊、山豬搖搖馬、瓢蟲搖搖盤、台灣黑熊鞦韆等設施，色彩鮮艷、外型可愛吸睛的遊樂設施，彷彿像是走進美麗的動物園。

侯友宜表示，「考量國內疫情逐漸穩定控制中，為兼顧民眾防疫與生活，新北市政府下一步將推新型態安全生活模式，防疫也要繼續拚市政，對市政建設的腳步也不會停歇」，也提醒民眾走出戶外運動、增強免疫力同時，除了個人衛生，也要落實戴口罩、勤洗手，一起防疫新生活運動。

新北大都會公園的遊戲場域分為4個A、B、C、D主題區，全區總長800公尺、寬50公尺，總面積有4公頃，是全台最大共融且全齡化堤坡滑梯樂園，預計於今年7月全面完工。

高灘處表示，全區將於7月份開放使用，未來連結周邊既有婚紗廣場、樂遊天地、重新市集等各式吃喝玩樂景點，歡迎大小朋友都能趁著晴朗好天氣來活動筋骨，共同享受歡樂時光。

▼侯友宜體驗「雲豹滾輪滑梯」。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼侯友宜出席新北大都會公園主題溜滑梯C區開箱啟用。（圖／記者張榮恩攝）

ET快訊
快訊／北市北投農田旁小徑赫見焦屍！　警緊急封鎖現場調查
陸「口罩原料」價格崩盤！　每噸180萬跌到剩8千「機器只能當
6月先熱爆飆35°C！周末變天..一張圖曝一周雨區變化
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

駁台人資料外洩　政院秀數據分析：非單一來源取得、非戶政系統內容

全台最大堤坡滑梯樂園新區啟用　侯友宜體驗滾輪滑梯直呼「屁股被按摩」

美國示威暴動蔓延！我駐美各處密切關注　外交部籲：國人注意人身安全

機關採購大陸資通設備　政院：價格低廉…「海康威視」最大宗

罷韓蓋牌策略有內幕…苗博雅憂「3狀況發生」　恐成「滋養韓國瑜的養分」

「辣台派」動作快！破2000人加入民進黨　31日前申請送520入黨紀念品

棄藍投白！謝立功被柯文哲打動：民眾黨秘書長比較能發揮

男神的逆襲…高嘉瑜嘴巴「破3個洞」　粉絲灌爆：唸一千次玄彬對不起

時力民調／64.3%民眾支持振興券規劃　62.9%對政府紓困有信心

謝立功主動退黨接任民眾黨秘書長　國民黨表達「遺憾」：6月考紀會處理

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

楊丞琳掀衣炸出3條線「腹肌在這邊」　狂玩《動森》呼籲身邊人：可以follow流行腳步嗎

懷疑女兒交男友！陽台偷窺行蹤 結局超展開...網：標準台式老媽

CNN記者直播中被警察上銬帶走　黑人遭警壓脖慘死引爆全美抗議

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

以為買新玩具！汪叼「愛的小手」　去結帳超嗨...網笑：回家就知道XD

駁台人資料外洩　政院秀數據分析：非單一來源取得、非戶政系統內容

全台最大堤坡滑梯樂園新區啟用　侯友宜體驗滾輪滑梯直呼「屁股被按摩」

美國示威暴動蔓延！我駐美各處密切關注　外交部籲：國人注意人身安全

機關採購大陸資通設備　政院：價格低廉…「海康威視」最大宗

罷韓蓋牌策略有內幕…苗博雅憂「3狀況發生」　恐成「滋養韓國瑜的養分」

「辣台派」動作快！破2000人加入民進黨　31日前申請送520入黨紀念品

棄藍投白！謝立功被柯文哲打動：民眾黨秘書長比較能發揮

男神的逆襲…高嘉瑜嘴巴「破3個洞」　粉絲灌爆：唸一千次玄彬對不起

時力民調／64.3%民眾支持振興券規劃　62.9%對政府紓困有信心

謝立功主動退黨接任民眾黨秘書長　國民黨表達「遺憾」：6月考紀會處理

駁台人資料外洩　政院秀數據分析：非單一來源取得、非戶政系統內容

複看中古屋「窗台旁鴿子築巢」　他怕爆：影響健康！苦主勸母湯

快訊／北市北投農田旁小徑赫見焦屍！　警緊急封鎖現場調查

全台最大堤坡滑梯樂園新區啟用　侯友宜體驗滾輪滑梯直呼「屁股被按摩」

吳彥祖曬全家福「女兒正臉罕見曝光」！　公開7年前陪產畫面…暖喊：長太快了

陳小春公開二兒子暱稱Hoho！　認了「Jasper有點奇怪」：突然問我什麼叫嫉妒

中職／兄弟第4順位較被動　彭政閔也將參與選秀事務

榮倉奈奈產後為高橋一生復出！爆料私下真實舉動：全員眼冒❤中

粉紅豬睡到打呼隔壁暖汪幫舔毛　網歪樓壞笑：不要玩食物！

不必忌口！專家授超多汁「減醣漢堡肉」食譜...一吃驚豔眾人

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

台灣給WHO警告信？陳佩琪譏「硬拗」

罷韓倒數7天！「數位諸葛亮」出手了

韓粉讚高雄前金「國際級馬路」　一張照歪樓

高嘉瑜讚蔡易餘年輕時像玄彬

快訊／謝立功：擔任民眾黨秘書長

川普宣布退WHO　江啟臣：短視

黃捷舉起議長的法槌　網：市長不下台不放下

鄭文燦母親辭世享壽85歲　鄭取消所有行程

王世堅不滿振興券…怒批「沒出息！」

鄭文燦斷肋骨…母親做這件事

高雄前金「國際級馬路」　一張照曝10個月韓國瑜驚人差異

共機頻擾台！蔡英文核定空作部副指揮官提升為中將

進入紓困後　蔡英文滿意度降8.9個百分點

更多熱門

相關新聞

好友謝立功將接民眾黨秘書長　侯友宜溫情喊話

好友謝立功將接民眾黨秘書長　侯友宜溫情喊話

針對國民黨籍的前移民署長謝立功有望接任民眾黨秘書長，新北市長侯友宜31日受訪時談到兩人是好朋友也是好同事，只要願意為國家社會努力做事，他都給予滿滿的祝福，也為謝立功加油，期許他認真努力為國家做事。

侯友宜挨批「跟快被罷免的韓國瑜一樣」：感謝議員指導

侯友宜挨批「跟快被罷免的韓國瑜一樣」：感謝議員指導

銀光咖啡館「功能超狂」！　侯友宜目標開16間

銀光咖啡館「功能超狂」！　侯友宜目標開16間

新北藍綠黨團為「新聞稿」吵2.5小時　侯友宜超無奈

新北藍綠黨團為「新聞稿」吵2.5小時　侯友宜超無奈

新北議會民進黨團批侯「淪為韓國瑜」　藍黨團氣炸要求散會

新北議會民進黨團批侯「淪為韓國瑜」　藍黨團氣炸要求散會

關鍵字：

新北大都會公園侯友宜

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

丫頭登記臉超臭「今天不結了啦！」

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

20歲女醉倒遭性侵　驚醒發現內褲有味道

首批只有2萬盒！全家開賣口罩「每片低於5元」

台灣人開什麼車「年收入最高」？

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

阿嬤餵菜吃不夠！肥蝸翻垃圾覓食

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

王中平女兒超正！5仙氣美照電暈6千網友

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

住院醫師離奇死亡　陳屍住家附近

更多

最夯影音

更多
伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精
高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面