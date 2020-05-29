新北藍綠黨團為「一篇新聞稿」吵2.5小時　侯友宜準備113頁報告全白費

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜29日赴新北市議會進行新冠肺炎防疫紓困專案報告，不料民進黨團因藍營議員晚簽到，在會前發新聞稿批「新北淪為高雄-國民黨自廢武功 護航侯友宜」，稱侯友宜跟快被罷免的高雄市長韓國瑜無差異，國民黨團要求道歉，兩黨為此爭論2.5小時，侯友宜看起來十分無奈。

新北市議會各黨團上週達成協議，要求侯友宜針對防疫做專案報告。侯友宜準備了113頁的報告，但國民黨議員姍姍來遲，民進黨團認為是故意遲到，壓縮綠營質詢時間，多位議員對此發言批評對方，要求民進黨團收回新聞稿並向侯友宜與市府團隊道歉，一路吵到五點半，就此散會。





▲新北市議會爭論不休，侯友宜無法進行專案報吿。（圖／記者羅婉庭攝）

過程中，侯友宜數度起身準備報告，但議員不斷舉手發言，兩黨皆堅持己見，侯友宜表情十分無奈。國民黨團表示，「新聞稿可以發，但該道歉的也必須道歉，市府沒有漠視民意，新聞稿高興怎麼發就怎麼發，但不能羞辱這麼努力為市民打拚的侯友宜。」

對此，侯友宜會後表示，他向議會告進行防疫專案報告為是應盡的責任，他也尊重議會所做的決定，只希望大家好好的團結往前走，一起為市民做事。

侯友宜說，這份專案報告是這幾個月來，市府同仁辛苦進行防疫的所有作為，整理成113的專案，包括從事前策略規劃到疫情升溫時各局處因應作為，以及最後逐步開放階段，準備向議會做詳盡說明，雖然今天沒有報告，但書面內容議員可以拿回去參閱，市府沒有做到為的、需要改善的，都歡迎提供意見。



引發爭議的民進黨新聞稿：

【閹割問政時間 新北淪為高雄-國民黨自廢武功 護航侯友宜報告】

今(29)日新北市議會議程為市長針對新冠肺炎防疫紓困專案報告，國民黨團動員黨籍議員晚簽到，透過晚簽到手段使大會延遲開會。此舉除大大限縮議員監督市政之權利，更代表侯友宜與即將被罷免的韓國瑜市長無所差異，一樣是害怕被民意監督的團隊。

新北市議會民主進步黨團總召集人林銘仁議員指出，國民黨這種無益於市政的小手段，實在愧對其身為執政黨團之本分，本黨團呼籲國民黨不要幫助侯市長逃避監督，也別漠視民意。

總召集人林銘仁議員提到，侯友宜市長對於武漢肺炎超前佈署洋洋得意，頻頻上媒體傳自己的豐功偉業，但一遇到有在野黨監督的議會，似乎就有所膽怯，還得依靠執政黨團這種小心眼的手段，幫助自己減少直接面對本黨團秉持民意之監督時間。本黨團呼籲國民黨團實在不應該再憑藉議會席次優勢，來幫侯友宜逃避民意監督。

總召集人林銘仁議員認為，本次的市長專案報告，就是希望侯市長能好好說明在疫情期間的相關作為，也期待市長能在議會針對疫情紓困與後續經濟振興向新北市民有所交代。這種逃避議會監督之手法根本就是在藐視民意，也反映出目前國民黨多數下的新北市議會儼然成為侯友宜的橡皮圖章，市府與議會國民黨團沆瀣一氣非市民之福！

最後，民主進步黨團總召集人林銘仁議員強調，監督市政是本黨團的本分；傾聽與反應民意亦是天職，黨團成員必定竭盡全力監督市政，捍衛市民權益、追求市民福祉，如今國民黨團自我閹割身為民意代表的權利義務，本黨團無法認同，日後為了新北市4百萬市民權益必定捍衛把關到底，絕不辜負選民所託。





▲新北市議會爭論不休，侯友宜無法進行專案報吿，議員乾脆打電動、看棒球。（圖／記者羅婉庭攝）