影／新北議會民進黨團批侯友宜「淪為韓國瑜」　藍黨團氣炸要求散會

▲新北市議會為了一篇新聞稿吵翻天，侯友宜表情無奈。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜29日赴新北市議會進行新冠肺炎防疫紓困專案報告，但因為部分國民黨議員尚未抵達而延後開會，民進黨團立即發出新聞稿痛批「國民黨自廢武功 護航侯友宜報告」跟韓國瑜無差異。對此，國民黨團駁斥，市政不要一直扯上政治，怒提散會動議。

民進黨團指出，國民黨團動員議員晚簽到，使大會延遲1.5小時開會，壓縮質詢時間。總召林銘仁指出，此舉除限縮議員監督市政權利，國民黨這種無益於市政的小手段，實在愧對其身為執政黨團之本分，本黨團呼籲國民黨不要幫助侯市長逃避監督，也別漠視民意。

林銘仁指出，藍營這樣的舉動，代表侯友宜與即將被罷免的韓國瑜市長無所差異，一樣是害怕被民意監督的團隊。侯友宜自認防疫超前，但一遇到有在野黨監督的議會，似乎就有所膽怯，用這種小心眼的手段，幫助自己減少直接面對本黨團秉持民意的監督時間。民進黨團呼籲國民黨，實在不應該再憑藉議會席次優勢，來幫侯友宜逃避民意監督。

林銘仁認為，本次的市長專案報告，就是希望侯市長能好好說明在疫情期間的相關作為，也期待市長能在議會針對疫情紓困與後續經濟振興向新北市民有所交代。這種逃避議會監督的手法根本就是藐視民意，也反映出目前國民黨多數下的新北市議會儼然成為侯友宜的橡皮圖章。

對此，國民黨議員周勝考與林國春批評，市政不要一直扯上政治，為什麼民進黨所有議題都要提政治，議會過去也常常延後，甚至流會的情形都有，「議員都不能有事情？都不用做選民服務？」，綠營故意炒作議題，「乾脆不要開會！」要求民進黨團收回新聞稿。

周勝考表示，民進黨團發出新聞稿標題「閹割問政時間 新北淪為高雄」，這樣的動作是欲埋伏筆，污衊侯友宜與新北市政府團隊，這樣的新聞稿內容中指出「國民黨團實在不應該再憑藉議會席次優勢，來幫侯友宜逃避民意監督。」可見綠營過於監督國民黨，怒提「散會」動議。

議員林金結指出，上週五黨團協商，兩黨團總召在議長辦公室協商，決議要求市長做防疫專案報告，結果今天侯友宜來報告之前，民進黨卻「超前部署」發新聞稿，藍營議員看到當然抱不平，批評「新北淪為高雄」就算了，但是新聞稿指出「侯友宜市長對於新冠肺炎超前佈署洋洋得意，頻頻上媒體傳自己的豐功偉業」完全無法接受。





▲新北市議會為了一篇新聞稿吵翻天。（圖／記者羅婉庭攝）